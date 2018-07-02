02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Ankara'da yoğun ekonomi trafiği

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Bazı yerli ve yabancı yatırımcılar seçim sonrası Ankara'da aralarında Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası, bazı bakan ve ekonomi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirirken ekonomi yönetiminden verilen mesajlarda güven tesisi amacı ön plana çıkıyor.
Ankara'da yoğun ekonomi trafiği
Ankara'da yoğun ekonomi trafiği Ankara'da yoğun ekonomi trafiği Ankara'da yoğun ekonomi trafiği

 

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu aldı.

Kesin sonuçların 5 Temmuz'da açıklanması ardından yemin törenlerinin gerçekleşmesi beklenirken yatırımcılar bu süreçte yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine odaklanmış durumda...

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Yatırımcılardan en çok seçim sonrası nasıl bir süreç oluşacağı, ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, uygulanacak politikalar ve TBMM'deki yeni sürece ilişkin sorular geliyor" dedi.

5 YILLIK İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmelere katılan bir başka ekonomi yetkilisi ise "Yatırımcılara verilen mesajlarda siyasetin gündemde geri planda kalacağı beş yıllık bir süreye vurgu yapıldı. Önümüzdeki beş yıl süresince ekonomi politikalarına öncelik verileceği yapılacak reformlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

HEDEFLER ANLATILDI

Edinilen bilgiye göre yetkililer toplantılarda TCMB'nin para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlediği bir politikaya, kapsayıcı büyüme patikasına, istihdama öncelik verecek politikalara, dezenflasyon sürecine, ithalata olan bağımlılık azaltılarak gerçekleştirilecek cari açı yapısal dönüşümüne, fiyat istikrarının önemine, maliye ve para politikalarının uyumuna tek haneli enflasyona ilişkin hedefler anlatıldı.

İKİ PROGRAM BELİRLENECEK

Yatırımcılara yapılan bilgilendirmede hükümetin göreve başlaması itibarıyla 2018 sonuna kadar ve beş yıllık olmak üzere, biri kısa diğeri orta/uzun vadeli hedefleri gösterecek iki program belirleneceği söylendi. Ayrıca bu süreçte makro çerçevenin yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların da atılacağı belirtildi.

PİYASA DIŞI UYGULAMA OLMAYACAK MESAJI

Öte yandan yetkililer sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamaların "hiç bir zaman uygulanmayacağına" yönelik kararlı mesajların da yatırımcılara iletildiği belirtildi. Toplantılara hatırlatan bir yetkili, "Piyasa dışı uygulamalara ilişkin söylentilerin kasten manipülasyon amaçlı üretildiği, bunlara inanılmaması gerektiği, bunların yayılmaması gerektiği, piyasa dışı herhangi bir uygulamanın görülemeyeceği mesajını yatırımcılara çok net ifade ettik" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI

Aynı yetkili, "Dalgalı döviz kuru ve kambiyo rejimlerinde değişiklik öngörülmediği ve bu konuların gündeme herhangi bir şartta dahi gelmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Enflasyon hedeflemesinin devam edeceği TCMB'nin bağımsızlığının asla bir soru işareti olamayacağı mesajı da verildi" dedi.

Yetkili, "En çok soru yeni kabine yapısına ilişkin geldi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararlarını uygulayacak bir yapı olacağı nedeniyle isimlerin tek başına öneminin azalacağı vurgulandı. Ancak bugüne kadar göreve gelenlerin yetkinliklerine dikkat çekildi" dedi.

TCMB: GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA GÜNDEME GELEBİLİR

Yatırımcılar siyasilerin yanı sıra Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşmeler yaptılar, enflasyon görünümü ve para politikası adımları hakkında bilgi aldılar. Görüşmelere katılan yatırımcılara Merkez Bankası yetkililer "fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elindeki araçları kullanmaya devam edeceği, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği" yönünde mesajlar verdi.

TCMB'nin görüşmelerde yatırımcılara ilettiği söylemler TCMB'nin son Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde de aynı ifadelerle yer alıyordu.

Görüşmelerde yatırımcılara enflasyonun Temmuz ya da takip iki aydan birinde tepe noktasını görebileceği daha sonra düşüşe geçeceği mesajı da verildi.

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