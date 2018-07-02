İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2018 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 96’sının perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.
HAZİRAN AYINDA SOĞAN FİYATI YÜZDE 81.43 ARTTI
Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 45.67 ile sivri biber, yüzde 36.43 ile patates, yüzde 30.74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21.65 ile makyaj malzemeleri oldu.
2018 HAZİRAN AYINDA KİRAZ YÜZDE 29.38 UCUZLADI
2018 yılı Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kiraz, yüzde 29.38 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatlarında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 28.31 ile erik, yüzde 20.97 ile kayısı, ev eşyaları harcamaları grubunda ise yüzde 2.85 ile oturma odası takımı, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 1.46 ile nohut oldu.
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Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2018 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 96’sının perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.
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