Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyor

Dış araç aydınlatma sistemleri alanından önde gelen tedarikçilerden Varroc Lighting Systems, İstanbul merkezli Sa-Ba Otomotivi satın alarak global yatırımlarını genişletiyor. Satın almanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Varroc Lighting Systems Başkanı ve CEO'su Stephane Vedie, satın alma konusunda şunları söyledi:
Bu satın alma, müşterilerimize düşük maliyetli, üstün kaliteli aydınlatma ürünleri ve teknolojileri sağlayan küresel genişleme taahhüdümüzün bir kez daha altını çiziyor.
Türkiye büyüyen bir pazar ve bizim buradaki varlığımız, büyüyen müşteri tabanımıza sunabileceğimiz hizmetleri genişletmemize yardımcı olurken aynı zamanda küçük aydınlatma alanındaki kabiliyetlerimizi de ciddi anlamda arttıracak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre;
Varroc Lighting Systems, bu satın almayla 1.7 milyon araçlık yeni bir pazara giriyor.
Türkiye pazarını da kapsamak, Varroc Lighting'in mevcut müşterilerini küresel platformlarda desteklemesini ve yeni müşteriler kazanmasını sağlayacak.
Küçük aydınlatmaya odaklı yeni beceriler ve kaynaklarla üstün kaliteli, düşük maliyetli çözümler sunulacak.
Varroc Lighting Systems organik ve inorganik büyüme yoluyla 2021e kadar 2 milyar euro ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Varroc Lighting, Sa-ba Otomotivin satın alınmasıyla değerli üretim kapasitesi kazanırken İstanbul yakınlarındaki 10.000 metrekarelik üretim ve teknoloji merkezini ve halen Bulgaristan'da Dimitrovgrad'da inşaatı devam eden yeni bir fabrikayı da bünyesine katıyor.
Bulgaristan'daki 20.000 metrekare genişliğindeki fabrika, Varroc Lighting'e Avrupalı müşterileri için daha geniş ve ölçeklenebilir üretim kapasitesi sağlayacak.
Sa-ba Otomotiv'in satın alınması, Varroc Lighting'in son 16 ayda küresel ürün portföyü ile üretim ve mühendislik ayak izini genişletmesini doğrudan destekleyen altıncı ticari girişim niteliğinde.
Fas'ta bir üretim ve ürün geliştirme üssü kurmakta olan şirket, yakın zaman önce Brezilya, Japonya ve Polonya'da yeni merkezler açtı.
Bunların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Çekya'da Ostrava'da bir Aydınlatma Geliştirme Merkezini geliştirerek yeniden açan şirket Vietnam'da da üretim kapasitesini de geliştirdi.
Varroc Lighting, Sa-ba Otomotivi satın alarak küresel varlığını beş kıtada 17 ülkeye çıkarıyor.
03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
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Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyor
Dış araç aydınlatma sistemleri alanından dünyanın önemli tedarikçilerinden olan ABD`li şirket, Sa-Ba Otomotiv`i satın alarak global yatırımlarını genişleteceğini duyurdu.
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Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyorDış araç aydınlatma sistemleri alanından dünyanın önemli tedarikçilerinden olan ABD`li şirket, Sa-Ba Otomotiv`i satın alarak global yatırımlarını genişleteceğini duyurdu.
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