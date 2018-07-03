Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı sürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katıldı. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES'li yapacak. 2003- 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1.5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2.9 milyar TL'lik fon biriktirdi. Maaşların yüzde 3'ünün kesildiği bu sistemde 10 yıl sonra emeklilik ya da toplu para imkanı bulunuyor. Üstelik devletin 3 ayrı desteği söz konusu. Her ay yatırdığınız paranın yüzde 25'ini de devlet veriyor. Sistemde kalana 1000 TL, emeklilik isteyene ise toplanan paranın yüzde 5'i ödeniyor.
03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
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4.5 milyona ikinci maaş
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