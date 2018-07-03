4.5 milyona ikinci maaş



Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı sürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katıldı. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES'li yapacak. 2003- 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1.5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2.9 milyar TL'lik fon biriktirdi. Maaşların yüzde 3'ünün kesildiği bu sistemde 10 yıl sonra emeklilik ya da toplu para imkanı bulunuyor. Üstelik devletin 3 ayrı desteği söz konusu. Her ay yatırdığınız paranın yüzde 25'ini de devlet veriyor. Sistemde kalana 1000 TL, emeklilik isteyene ise toplanan paranın yüzde 5'i ödeniyor.

