03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası

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Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 49,6 arttı.
Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası
Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası oldu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 49,6’lık artışla 1 milyon 400 bin Rus turistin Antalya’yı ziyaret ettiği belirtildi.

Sadece mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 27,29’luk artışla 3,7 milyon Rus’un Türkiye’yi ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde Rus turistlerin bir numaralı tatil noktasının Türkiye olduğunun altı çizildi.

Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA

 

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