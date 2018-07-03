03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 97.008 0.24
  • Altın: 186,723 1.28
  • Dolar: 4,6641 0.93
  • Euro: 5,4381 1.43

Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı

»
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan genç kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, bir öğretmen sayesinde kurtarıldı.
Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı
Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı

Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan bir kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı.

Manavgat'ta, eşi cezaevine girdikten sonra parklarda ve sokaklarda kalmaya başlayan Zehra Güleydam (22), Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

Bu sırada, caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı'nın olayı görüp müdahale etmesiyle söz konusu kişiler, Güleydam'ı bırakıp kaçtı.

Kadını hastaneye gitmeye ikna eden Berrin Balcı, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekibince Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındı. Güleydam daha sonra Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi.

Zehra Güleydam'ın, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin de yaklaşık 4 aydır sokaklarda kaldığını, 1,5 yaşındaki oğluna da kayınvalidesinin baktığını söylediği öğrenildi.

'16 yaşında evlenmiş'

Güleydam'ı kurtaran ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Berrin Balcı (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yürüyüş yaptığı yolda bir kadının taciz edildiğini görünce hemen müdahale ettiğini söyledi.

Bunun üzerine araçtakilerin olay yerinden uzaklaştığını, durumu jandarma bildirdiğini ifade eden Balcı, "Bana 4 aydır sokaklarda olduğunu, terminalde, hastanede yatıp kalktığını, bilmediği insanların evinde kaldığını, taciz ve tecavüze uğradığını anlattı. 16 yaşında evlenmiş, 1,5 yaşında oğlu varmış, çocuğa kayınvalidesi bakıyormuş. Yine eşinin cezaevine girdiğini, şiddet gördüğünü söyledi." diye konuştu.

Balcı, "Her insanın başka bir insana yapması gerekeni yaptım. İnsan başkalarını düşünebildiği kadar insandır. Bir eğitimci olarak çağımızda insanların değerlerden uzaklaştığını görmek beni derinden üzüyor." dedi.

 

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardıKimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen, 4 aydır parklarda ve sokaklarda kalan genç kadın, bazı kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, bir öğretmen sayesinde kurtarıldı.
'ByLock' şüphesi zabıt katibinin hayatını kararttı'ByLock' şüphesi zabıt katibinin hayatını kararttıByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi stresten karnındaki bebeğini yitirdi. Serbest bırakılsa da, açığa alınıp memuriyetten atılan katip, 2 yıl sonra hakkında açılan davadan beraat etti
Bu bitkiyi koparan yandıBu bitkiyi koparan yandıDünyada sadece Bayburt'un Kop Dağı bölgesi ile Kitre ve Söğütlü köylerinde yetişen koruma altındaki iki bitkiye zarar verenlere 48 bin 625 lira para cezası uygulanıyor.
İstanbul’da damat dehşeti kameradaİstanbul’da damat dehşeti kameradaSultangazi’de eski eşiyle konuşmak için geldiği iş yerini basan şahıs, elinde bıçakla dehşet saçtı. Tabure ile saldıran şahıs eski kayınpederine ve eski eşini bıçakla yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTürkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki 40 çocuk için Türk usulü sünnet düğünü gerçekleştirildi.
Yargıdan garip kaza kararıYargıdan garip kaza kararıYaşlı kadının oğluna fırlattığı terliğini 'silah' sayan yargı, Diyarbakır’da 10 kişiyi ezen 'ehliyetsiz' trafik canavarını serbest bıraktı. Olayın görüntüleri kazanın 'cinayete teşebbüsten farksız' olduğunu gözler önüne serdi.
  • Yargıtay: 'Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım' demek boşanma sebebi02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13
  • Eylül'ün babasından son isteği yürekleri sızlattı!02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:04
  • 3 ölümlü makasa jet tahliye02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Cami mi mektep mi?02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
  • FETÖ sanığı Güven cezaevinde hayatını kaybetti02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:15
  • Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:14
  • 4 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü!01 Temmuz 2018 Pazar 09:35
  • Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü30 Haziran 2018 Cumartesi 23:08
  • Müslüman olan Rus çiftin kızının lise başarısı!29 Haziran 2018 Cuma 12:11
  • İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu29 Haziran 2018 Cuma 10:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri