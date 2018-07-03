Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 11.5'ten yüzde 12.5'e yükseldi.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
11 kurumun katılımıyla yapılan ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.96-1.90 artış bandında yer alıyor. Yıl sonu tahmini ise yüzde 12.00-13.20 bandında bulunuyor.
MB: GEÇİCİ NİTELİK TAŞIYOR
Merkez Bankası'nın 7 Haziran'da gerçekleştirdiği ve beklentilerin üzerinde 125 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerde, "Öncü göstergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üzerinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret etmekte. Büyük ölçüde geçici nitelik taşıdığı değerlendirilen bu hareket yakından takip edilmekte" demişti.
Özetlerde ayrıca Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklendiğine de dikkat çekilmişti.