03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

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Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti
TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.
Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

Dolar kuru yeni güne 4.61 TL'den başlarken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 4.62 TL seviyesinden 4.68 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.64 TL'de hareket ediyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

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