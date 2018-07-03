03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 97.008 0.24
  • Altın: 186,723 1.28
  • Dolar: 4,6641 0.93
  • Euro: 5,4381 1.43

Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor

»
Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker: "Cumhurbaşkanı Erdoğan hamle butonuna bastı. Bu ikinci hamle dönemi tarihi dönüm noktası olacak"...
Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker Sabah’a konuştu. Eker "Cumhurbaşkanı Erdoğan hamle butonuna bastı. Milletin mesajını aldık ve kolları sıvadık. Güçlü adımlarla 2023’e yürüyeceğiz. Bu ikinci hamle dönemi tarihi dönüm noktası olacak" dedi. 

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ikinci hamle dönemine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, yeni hükümet sistemine ilişkin hazırlıklar, Doğu-Güneydoğu'daki dönüşümün sandığa yansıması, 2023'e giden yolda atılacak adımlar başta olmak üzere siyasi gündemi Sabah'a değerlendirdi.

Mehdi Eker, şu mesajları verdi:

ERDOĞAN TARTIŞMASIZ LİDER: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti oyları arasındaki farkın nedenini doğru okumak gerekiyor. Burada partimizin bir oy kaybı söz konusu değil. Birisi doğrudan Türkiye'nin liderini seçme kararıydı. Halkımız güçlü bir lider istedi ve Erdoğan'a destek verdi. Diyarbakır özelinde HÜDAPAR 1 Kasım'da partimize destek vererek seçime girmedi. Bu seçimde ise kendi başkanını çıkarıp 35 bin oy aldı. Daha önce bize oy veren Saadet Partisi için de bu durum geçerli. Böyle baktığınızda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti arasındaki oy farkı da kalkmış oluyor.

PKK BASKISI BİTTİ: HDP oylarının düşmesinde etkili iki konu var. PKK ile etkin mücadele sonuç verdi. Bugüne kadar bu partiye baskı ve tehditle oy veriliyor. Şimdi sıfırlanmasa da minimize edildi. HDP birçok ilde oy kaybı yaşadı.

GEREKLİ MESAJI ALDIK: AK Parti olarak milletin sandıkta verdiği mesajı aldık. Nitekim bu konuda Cumhurbaşkanımız da oy oranlarının iyi irdelenmesi ve analiz edilmesini istedi. İlgili komisyonlarımız detaylı çalışma yapacak. Biz de bu mesajları dikkate alarak çalışacağız.

İTTİFAK ÖNEMLİ BİR GELİŞME: Yeni sistem ittifak oylarıyla birlikte kuruluyor. Türkiye için çok önemli bir gelişme. Bu başarıda AK Parti'nin büyük rolü var. İttifak oylarına bakınca Meclis çoğunluğu rahatça sağlandı. Böylece siyasette de yeni bir sayfa açılmış oldu.

GÜNDEMDE NELER VAR: Yeni sisteme ilişkin Cumhurbaşkanı kararnameleri yayımlanacak. Meclis'in çalışma takvimine göre uyum yasaları çıkarılacak. Yeni yasama dönemi Türkiye güçlü Meclis'le yeni sistemle olacak. Reformların hız, ekonominin güç kazandığı bir döneme giriyoruz.

SEÇİM TAKVİMİ DEĞİŞMEZ: Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum.

OHAL KALKIYOR: Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz.

ROTAMIZ GÜÇLÜ BÜYÜME: AK Parti 2023 hedefleri doğrultusunda olağanüstü bir çalışma temposuna girecek. 16 yılda çok büyük projelere, atılımlara imza atıldı. 2023'te 21 yıldır Türkiye'yi yöneten parti olacağız. Bu süreçte kazanımların, birikimlerin doğru şekilde ortaya konulması ve toplumun bir sonraki atılım takvimine hazırlanması hedefimiz. Altyapı projeleri, mega yatırımlar tamamlanırken, refahın tabana yayılması önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu döneme "ikinci hamle" dönemi diyebiliriz. Rotamız güçlü Türkiye, güçlü büyüme.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eker: İkinci hamle dönemi başlıyorEker: İkinci hamle dönemi başlıyorAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker: "Cumhurbaşkanı Erdoğan hamle butonuna bastı. Bu ikinci hamle dönemi tarihi dönüm noktası olacak"...
AK Partili Elitaş'tan erken seçim açıklamasıAK Partili Elitaş'tan erken seçim açıklamasıAK Parti'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Elitaş, 3 partinin (AK Parti, CHP ve MHP) uzlaşması durumunda yerel seçimlerin erkene alınabileceğini açıkladı. Elitaş, OHAL'in 18 Temmuz'da kalkacağını da söyledi.
'Yerel seçimlerin sonbaharda yapılması daha doğru''Yerel seçimlerin sonbaharda yapılması daha doğru'BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Yerel seçimlerin sonbaharda yapılması daha doğru' derken, Meclis'e sadece kendisinin değil BBP'nin girdiğini söyledi.
Muş'ta oylar yeniden sayıldıMuş'ta oylar yeniden sayıldıMuş'un Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçelerinde AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.
Başkanlık sisteminin detayları belli olmaya başladıBaşkanlık sisteminin detayları belli olmaya başladı24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan’ın anlattığı Başkanlık sisteminin detayları belli olmaya başladı.
Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemdeYerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde24 Haziran seçimlerinin ardından şimdi de Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin de erkene alınması gündemde. Bakan Fakıbaba "Yerel Seçimin Kasım'a alınması doğru dlur" dedi.
  • Destici: İdam cezası için yasa teklifi vereceğiz02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09
  • Yiğit Bulut'tan çok çarpıcı açıklamalar02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:41
  • BBP'de kongre talebi reddedildi02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:10
  • Mehmet Doğan seçim sonuçlarını değerlendirdi29 Haziran 2018 Cuma 15:44
  • İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı29 Haziran 2018 Cuma 09:29
  • CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı29 Haziran 2018 Cuma 09:00
  • MHP'den TBMM Başkanı kararı!29 Haziran 2018 Cuma 05:33
  • İnce ve Kılıçdaroğlu pazarlık mı yaptı?27 Haziran 2018 Çarşamba 15:23
  • Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak27 Haziran 2018 Çarşamba 14:09
  • Bahçeli o sözleri affetmedi! Görevden aldı27 Haziran 2018 Çarşamba 12:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri