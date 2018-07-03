03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı

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3 yabancı dil bilen, çalıştığı zaman günde 500 TL'ye kadar para kazanabilen genç, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden mahvolmuş durumda. Eşinden boşanan genç cezaevine girmek istiyor; uyuşturucudan ancak bu şekilde kurtulabileceğini düşünüyor.
3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı
3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı 3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı 3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı

3 yabancı dil bilen, çalıştığı zaman günde 500 TL'ye kadar para kazanabilen genç, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden mahvolmuş durumda. Eşinden boşanan genç cezaevine girmek istiyor; uyuşturucudan ancak bu şekilde kurtulabileceğini düşünüyor. 

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Murat G., 5 yıl önce evine misafir olarak gelen bir arkadaşının teklifiyle uyuşturucuyla tanıştı. Rusça, Almanca ve İngilizceyi iyi derecede konuşan ve günlük ortalama 500 TL kazanan genç adamın hayatı, o günden sonra alt üst oldu. Kısa sürede bağımlı haline gelen Murat G., uyuşturucu temin etmek için tüm birikimini harcadı. İlk zamanlar maddi sıkıntı çekmediği için uyuşturucudan kurtulmanın yollarını aramayan Murat G., bir süre sonra maddi sebepler ve uyuşturucu kullanımının artması nedeniyle eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNDEN BOŞANDI, ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Yoğun tartışmalar nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Murat G., istemeyerek de olsa eşinden ayrıldı. Krizler yaşayan, uyuşturucu alamadığı zamanlarda saldırgan ve bitkin bir tavır sergileyen Murat G., annesinin yanına yerleşti. Burada babasından kalan emekli maaşıyla geçinen Murat G., tedavi olmanın yollarını denese de yeterli destek göremediğini öne sürerek sonuç alamadığını belirtti.

CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYOR

Uyuşturucuyu Muratpaşa ilçesinde 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki satıcılardan temin ettiğini, oradaki manzarayı her gördüğünde uyuşturucudan tiksindiğini anlatan Murat G., çaresiz kalmasa asla o adrese gitmeyeceğini söyledi. Tedavi olmak için kendisine uzanacak el beklediğini belirten Murat G., "Defalarca intiharı düşündüm. Hayatım tamamen bitmiş durumda. Kendimi polise ihbar ettim. Karakola götürdüler, 8 saat nezarethanede tutuldum ancak savcı suç kaydım olmadığı için serbest bıraktı. Şimdi denetimli serbestlik yasasıyla kontrol ediliyorum. İdrar kontrolünden geçiriliyorum sürekli. İdrarımda iki defa uyuşturucu tespit edilirse cezaevine gireceğim. Cezaevine girmek için uyuşturucu kullanıp idrar tahlili vereceğim. Cezaevine girersem ancak o zaman bu durumdan kurtulurum" dedi.

 

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