İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif

"Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti.Yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Yalova milletvekili Özcan Özel, rozetini taktı.

İnce burada açıklamalarda bulundu. İnce özetle şöyle konuştu: "Sayın Genel Başkanlığı'na büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil vererek daha sonra da parlamentodaki rakibini cumhurbaşkanı adayı göstererek büyük bir adım attığını söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Evet ya da hayır bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Kendi takdiridir. Bunu kendisinin değerlendireceğini gerisine bakacağız.Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."