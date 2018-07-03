CHP kaynıyor: İnce genel başkanlık istedi, Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

CHP'de genel başkanlık yarışması başladı. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce bugün flaş açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.
İnce'nin bu açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi... Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarını, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.
CHP MYK TOPLANIYOR
Öte yandan CHP MYK'nın Perşembe günü 11.00'de toplanacağı öğrenildi.
EMİN PAZARCI: "CHP'DE YAŞANMASI GEREKENLER YAŞANIYOR"
Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin detaylarının ortaya çıkmasının ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.