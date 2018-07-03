03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği: - "(Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden getirilen patatesler) Bu patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar Türkiye'ye satıldığı iddiası hem teknik olarak hem de mantıken mümkün değil
Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil
Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar Türkiye'ye satıldığı" iddialarının teknik açıdan ve mantıken mümkün olmadığı belirtildi. 

Birlikten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun iddialarına dayandırılarak, "Patatesimizi bize geri sattılar" başlıklı haberin yayınlandığı hatırlatıldı. 

İklim şartlarındaki değişime bağlı olarak, sıcaklıkların dalgalı seyir izlediği ve aşırı yağışların bazı patates üretim alanlarında etkisini artırdığı ifade edilen açıklamada, bu durumun verimde düşüşe ve ürün arzında kısmi daralmaya neden olduğu bildirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patateslerin, piyasadaki fiyatların regüle edilmesi amacıyla yurt içinde anlaşmaya varılan marketlere uygun fiyatla satıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu satışlar ve ülkemizde hasat edilen yeni ürünlerin arzıyla beraber piyasadaki patates fiyatlarının gerilediği görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, getirilen patateslerin yaz patatesi olup, tarladan hasat edilir edilmez 24 saat içinde tırlara yüklendiği ve Türkiye'deki marketlere sevkinin sağlandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: 

"Ürünler, Merkez Birliğimiz tarafından direkt üreticiden hem de tarladan alınmakta, bu alım işleminde hiçbir firmanın dahli söz konusu olmamaktadır. Getirilen bu patatesler, yeni hasat edilen ince kabuklu yaz patatesidir. Bu yaz patateslerinin uzun süreli depolanamayacağını göz önüne aldığımızda güya bizden oraya gitmesi, orada depolanması ve tekrar bize gelmesi teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla bu patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar bize satıldığı iddiası hem teknik olarak hem de mantıken mümkün değildir. Eğer marketlerde satışa sunulan bu ürünler gidilip yerinde görülse ve teknik olarak da bilenlerden fikir alınsaydı bu asılsız iddiaların dile getirilmesine gerek bile kalınmayacaktı. Bunun yanı sıra getirilen patateslerin yüksek fiyatlı olduğu iddiası da piyasa gerçeklerinden uzak bir iddiadır. Söz konusu patatesler birinci sınıf sofralık patatestir. Bu patatesler, piyasa fiyatlarına göre en makul fiyatla temin edilmiş olup tüketicilerimize de 1,95 lira gibi uygun fiyattan ürünün satışı gerçekleştirilmektedir."

 

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