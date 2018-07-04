Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi Uzunbeyli'de kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan minik Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde katil zanlısı Uğur K'nin annesi Huriye K, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi.

Huriye K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Minik Eylül'ün akrabası olan ve Huriye K'nin çocuğun kaybolmasının ardından katil zanlısı oğlu ile telefonlarını kullanarak görüştüğü komşusu biri kadın iki kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili bir kadın da gözaltında tutuluyor.

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) cesedi, 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuş, olayla ilgili katil zanlısı Uğur K. tutuklanmıştı.

AA