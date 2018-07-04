04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 96.588 -0.19
  • Altın: 188,192 2.08
  • Dolar: 4,6743 1.15
  • Euro: 5,4457 1.57

Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

»
Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklandı.
Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi Uzunbeyli'de kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan minik Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde katil zanlısı Uğur K'nin annesi Huriye K, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 

Huriye K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Minik Eylül'ün akrabası olan ve Huriye K'nin çocuğun kaybolmasının ardından katil zanlısı oğlu ile telefonlarını kullanarak görüştüğü komşusu biri kadın iki kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili bir kadın da gözaltında tutuluyor.

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) cesedi, 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuş, olayla ilgili katil zanlısı Uğur K. tutuklanmıştı.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Liderliğini 'Manukyan' yapıyordu! 5 ilde şafak operasyonu...Liderliğini 'Manukyan' yapıyordu! 5 ilde şafak operasyonu...Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şebekenin kadın liderinin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişi gözaltına alındı.
Pedal çevirerek hacca gidiyorlarPedal çevirerek hacca gidiyorlarMakedonyalı 2 arkadaş, avukat Senad İdrisi ve imam Amir Aslani, bisikletle çıktıkları ve 3 kıta, 6 ülkede sürecek olan yolculuklarının sonunda hac vazifesini gerçekleştirmek üzere Mekke'de olmayı hedefliyor.
Çocuklara küçük yaşlarda mahremiyet sınırlarını öğretmeliÇocuklara küçük yaşlarda mahremiyet sınırlarını öğretmeliÜsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuğun yakın çevresinde risk grubunda kişiler varsa çocuğun aynı ortamda kalması engellenmelidir. Bir diğer husus ise çocuklara küçük yaşlarda mahremiyet sınırlarını öğretmektir." dedi.
Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardıEmniyet aileleri çocukları konusunda uyardıEmniyet Genel Müdürlüğü son dönemde kayıp çocuk vakalarının artması nedeniyle anne ve babaları uyardı.
Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandıMinik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandıAnkara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklandı.
3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı3 dil bilen gencin uyuşturucu dramı3 yabancı dil bilen, çalıştığı zaman günde 500 TL'ye kadar para kazanabilen genç, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden mahvolmuş durumda. Eşinden boşanan genç cezaevine girmek istiyor; uyuşturucudan ancak bu şekilde kurtulabileceğini düşünüyor.
  • Kimsesiz kadın kaçırılmaya çalışıldı, bir öğretmen kurtardı03 Temmuz 2018 Salı 10:00
  • 'ByLock' şüphesi zabıt katibinin hayatını kararttı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
  • Bu bitkiyi koparan yandı02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:57
  • İstanbul’da damat dehşeti kamerada02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:45
  • Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15
  • Yargıdan garip kaza kararı02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
  • Yargıtay: 'Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım' demek boşanma sebebi02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13
  • Eylül'ün babasından son isteği yürekleri sızlattı!02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:04
  • 3 ölümlü makasa jet tahliye02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Cami mi mektep mi?02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri