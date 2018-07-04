04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 96.588 -0.19
  • Altın: 188,192 2.08
  • Dolar: 4,6743 1.15
  • Euro: 5,4457 1.57

Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması

»
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." dedi.
Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması
Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini bildirdi.

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklamasıŞimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." dedi.
Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değilÇok önemli patates açıklaması! Mümkün değilTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği: - "(Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden getirilen patatesler) Bu patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar Türkiye'ye satıldığı iddiası hem teknik olarak hem de mantıken mümkün değil
Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleştiYıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleştiTÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıHaziran ayı enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 11,49 oldu.
Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktasıTürkiye, Rusların bir numaralı tatil noktasıTürkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 49,6 arttı.
Vatandaşın bütün borcu siliniyorVatandaşın bütün borcu siliniyorMilyonlar, yapılandırmayla kamuya olan borcundan kurtulacak. 31 Temmuz’a kadar başvuranların, faizi sıfırlanacak. Peşin yatıranlar Yİ-ÜFE’nin sadece yüzde 10’unu ödeyecek.
  • 4.5 milyona ikinci maaş03 Temmuz 2018 Salı 07:55
  • Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyor03 Temmuz 2018 Salı 07:39
  • Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:51
  • Faizlerde 9,5 yılın zirvesi!02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
  • Rekor kırıldı! Akın akın Türkiye'ye geliyorlar02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:58
  • Ankara'da yoğun ekonomi trafiği02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
  • Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
  • Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:49
  • "Türkiye yeni sistemle daha güçlü ve daha hızlı yol alacak"02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20
  • Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri