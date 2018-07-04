Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve dün yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Muharrem İnce, Erzurum ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İnce'nin sözleri şöyle:

"Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız “hepimizin cumhurbaşkanıydı” Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz.



"9 EYLÜL'DE KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ"

Şimdiden Erzurum’dan 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’dan yapıyorum. 9 Eylül 2018 yılı bir kampanya başlatacağım. “Türkiye’yi gençlerle yönetelim” kampanyası. CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018’de 9 Eylül 2019’a kadar 1 yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18 ile 35 yaş arasında, partinin üye sayısı kadar. Bunu başaracağız.

15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. Genç kardeşlerime sesleniyorum, 9 Eylül 2018 günü kampanyayı başlatacağız. 1 yıl içinde iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyonu 30 milyon yapacağız.

CHP'NİN KARIŞTIĞI İDDİALARI

Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."

CHP MYK'NIN TOPLANMASI

Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerimizindir.