Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek.
04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek
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