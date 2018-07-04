04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek

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Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek.
Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek. 
 

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