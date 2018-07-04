04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Et yiyen örümcek paniği

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Et yiyen örümcek paniği
Konya'nın Yunak ilçesinde sıkça görülmeye başlayan ve et yediği iddia edilen böcek türü paniğe neden oldu.
Et yiyen örümcek paniği Et yiyen örümcek paniği Et yiyen örümcek paniği

 

Halk arasında; Böğü, Sarı Kız, Sarı Ömer ve et yiyen örümcek olarak bilinen böceğin Yunak'ta çokça görülmeye başlaması üzerine Yunak Kaymakamlığı zehirli olduğu ve ısırdığı yeri çürütmeye başladığı iddia edilen böcekle ilgili uyarılarda bulundu. 

Yunak Kaymakamlığının vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyorlar. Bu nedenle et parçalarını kolayca kopara biliyorlar. Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği; böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor. Sarı Ömer örümceğinin diğerlerinden ayıran en önemli ve tehlikeli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan Sarı Ömer örümceği, kendisinden büyük canlılara bile saldırmaktan çekinmiyor. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın bu böcek türünü gördüğünde ellerine almamaları, uzaklaşmaları ve hemen belediye ekiplerine haber vermeleri rica olunur" ifadelerini kullanıldı. 

Böceği görüp öldüren vatandaşlar ilgili kurumlara haber verdiklerini, tedirgin olduklarını ve acilen bir önlem alınması gerektiğini belirtti. 

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