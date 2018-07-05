05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı

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YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK Başkanı, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Erdoğan, yüzde 52,59 oy aldı.
YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK'nin kesin seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy ile yüzde 52,59 oranına ulaştı.

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ve yüzde 52,59 oy oranına ulaştığını bildirdi.

YSK Başkanı Güven, seçimin sonuçlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59) aldığını bildirdi.

Güven, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Seçim akşamı sandık bazlı sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştıklarını belirten Sadi Güven, şu andan itibaren bütün vatandaşların ıslak imzalı tutanakların ve sayım döküm cetvellerinin taranmış halini YSK'nin internet sitesinden görebileceklerini bildirdi.

Güven, daha sonra seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yurt içi seçim çevrelerinden gelen il birleştirme tutanaklarına ve Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı sandık sonuçlarıyla gümrük kapılarından gelen sandık sonuçları uyarınca düzenlenen birleştirme tutanaklarına göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları dahil cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde 51 milyon 197 bin 959 seçmen oy kullandı
Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin, 51 milyon 197 bin 959'u oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 627'si geçerli, 1 milyon 129 bin 332'si geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı seçimine katılım yüzde 86,24 olarak gerçekleşti.

Seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oyla yüzde 52,59 oranına ulaştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 321 oy alarak yüzde 30,64 oy oranına erişti.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oyla yüzde 8,40, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30 oyla 7,29, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704 oyla 0,89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oyla yüzde 0,20 oranını elde etti.

Milletvekili genel seçiminde 51 milyon 189 bin 444 seçmen oy kullandı

Milletvekili genel seçiminde ise 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 189 bin 444'ü sandığa gitti.

Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayılırken, katılım yüzde 86,22 olarak gerçekleşti.

Buna göre, AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.

Sadi Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13'üncü Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edileceğini de söyledi.

Adayların oy oranları şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan   %52.59 

Muharrem İnce   %30.64

Selahattin Demirtaş % 8.40

Meral Akşener % 7,29

Temel Karamollaoğlu % 0.89

Doğu Perinçek %0 .20

İYİ PARTİ'NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
YSK ayrıca İYİ Parti'nin 5 il için yaptığı itirazları da reddetti.

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:
AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

Milliyetçi Hareket Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

Hür Dava Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

Halkların Demokratik Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

Cumhuriyet Halk Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

Saadet Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34

İYİ Parti
Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696

Türkiye geneli toplam: 4.993.479

Oran: %9,96

BAĞIMSIZLAR
Yurt içi seçim sonucu: 75.630

Türkiye geneli toplam: 75.630

Oran: %0,15

 

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