05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 27°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 97.230 0.66
  • Altın: 188,730 0.29
  • Dolar: 4,6639 -0.22
  • Euro: 5,4425 -0.06

'Kabinede yer almam söz konusu değil'

»
'Kabinede yer almam söz konusu değil'
BBP Genel Başkanı Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi.
'Kabinede yer almam söz konusu değil' 'Kabinede yer almam söz konusu değil' 'Kabinede yer almam söz konusu değil'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Gündemdeki bütün konuları görüşme ve istişare fırsatı bulduklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki çocuk ölümlerinden, bunlara verilmesi gereken idam cezasından tutun da yerel seçimlere kadar Türkiye'nin gündemindeki hemen hemen eğitime kadar her konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Güzel ve faydalı bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir Türkiye'yi birliğini, beraberliğini daha yüksek oranda sağlamış, el ele gönül gönüle vermiş bir şekilde Türkiye'yi nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi tam olarak nasıl sağlarız, bu terör belasından nasıl kurtuluruz. Çünkü ciddi bir mücadele var şu anda, bu mücadele çok önemli. Bu anlamda BBP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla siyasetimize devam edeceğiz. Bu uyumun devam etmesinin, Türkiye için Türk milleti için komşu devletlerimiz ve komşu coğrafyalarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum."

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: Cennet gibi ülkede, cinnet korkusu ile yaşıyoruzKaramollaoğlu: Cennet gibi ülkede, cinnet korkusu ile yaşıyoruzSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Cennet gibi bir ülkede yaşamamıza rağmen, cinnet korkusu ile yaşar hale geldi toplumumuz." dedi.
'Kabinede yer almam söz konusu değil''Kabinede yer almam söz konusu değil'BBP Genel Başkanı Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi.
YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladıYSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladıYSK Başkanı, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Erdoğan, yüzde 52,59 oy aldı.
CHP'li Tezcan'dan kurultay açıklamasıCHP'li Tezcan'dan kurultay açıklamasıCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Çeşitli biçimlerde son günlerin gündemini partide bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Bizim gündemimizde kurultay yoktur." dedi.
Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan BBP lideri Destici ile görüşecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevapMuharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevapCHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve dün yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.
  • CHP Kilis İl Başkanı Perker'den kurultay çağrısı04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:00
  • CHP kaynıyor: İnce genel başkanlık istedi, Kılıçdaroğlu tepki gösterdi03 Temmuz 2018 Salı 13:17
  • İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif03 Temmuz 2018 Salı 11:54
  • Eker: İkinci hamle dönemi başlıyor03 Temmuz 2018 Salı 10:37
  • AK Partili Elitaş'tan erken seçim açıklaması02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:24
  • 'Yerel seçimlerin sonbaharda yapılması daha doğru'02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19
  • Muş'ta oylar yeniden sayıldı02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:17
  • Başkanlık sisteminin detayları belli olmaya başladı02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
  • Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
  • Destici: İdam cezası için yasa teklifi vereceğiz02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri