05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 27°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 97.230 0.66
  • Altın: 188,730 0.29
  • Dolar: 4,6639 -0.22
  • Euro: 5,4425 -0.06

‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde

»
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu yılki okul birincisi Afganistan uyruklu öğrenci Shokrullah Sorosh oldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 3.99 not ortalamasıyla bitiren Sorosh, ailesinin üniversiteye gidebilmiş ilk üyesi.
‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde
‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde ‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde ‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde

Shokrullah Sorosh, 1994 yılında Afganistan’ın Gazne şehrinin bir köyünde dünyaya geldi. Savaş boyunca köylerinde çatışmalardan uzak yaşadı. Savaş bittikten sonra 2007’de ailesiyle Kabil’e taşındı. Babası liseyi birincilikle bitirmiş başarılı bir öğrenciydi. Ancak ülkenin zor koşulları nedeniyle eğitimine devam edememişti. Kuyumculuk ve hayvancılıkla geçiniyordu. Shokrullah’ın iki ağabeyi de liseyi birincilikle bitirdi ama babalarıyla aynı kaderi paylaştı. Shokrullah ise ailenin bu döngüyü kıran ilk üyesi olduğunu anlatıyor:

AİLEMDEN İLK KEZ UZAK KALDIM

“Babam beni hep teşvik ediyordu. Bana ‘Afganistan’daki eğitim seviyesi o kadar iyi değil. Bir tür burs kazanırsan senin için daha iyi olur’ diyordu. Ben de onun için hep çok çalışıyordum. Liseyi birincilikle bitirdikten sonra üniversite sınavına girdim. En yüksek puanı alanlardan oldum. Türkiye’de okumak için Afganistan Devlet Bursu’nu alarak İTÜ’ye girmeye hak kazandım. Önce Kabil Üniversitesi’nde bir sene inşaat mühendisliği okudum. Bir dönem sonra 2013’te Türkiye’ye geldim. Önce bir sene İngilizce hazırlık okudum. Aslında İngilizcem vardı ama ortama alışmak istedim. İlk günler zordu. Ailemden ilk kez uzaktım. Kimse İngilizce bilmiyordu. Benim de Türkçe öğrenmem gerekiyordu.”

BAŞARININ SIRRI DÜZEN VE DOSTLAR


Shokrullah, zor zamanları üniversitede tanıştığı Türk arkadaşları sayesinde aşmış. Başarısının iki sırrından biri olarak bunu söylüyor: “Bana hep destek oldular. İlk etapta okul birincisi olmak gibi bir hedefim yoktu. Zaman geçtikçe kendimdeki potansiyelin farkına vardım. Birinci dönem ortalamam 3.95’ti; ‘Böyle devam edersen okul birincisi olursun’ dediler. Afganistan’da bir dönem okuduğumdan dersleri karşılaştırınca anladım ki İTÜ gerçekten harika. Başarımın ikinci sırrı derslere düzenli çalışmak. Bunun için pek çok şeyden feragat ettim. Sınavlar, proje ve ödevlerle çok yoğundum. Sınav zamanı sosyalleşmeyi bırakıp sonra geri dönüyordum. Yemekleri ve kültürü sevdim ama en çok Türk arkadaşlarımı sevdim. Onlar sayesinde Türkçe öğrendim. İstanbul dışında Nevşehir’de tarihi kalıntıları, Bursa’da da iskender ve kayağı çok sevdim. En büyük zorluksa ailemden uzak olmaktı. Ağabeyim ve küçük kardeşim evlendi, onların düğününe gidemedim.” 

‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde

TEK ÜZÜNTÜSÜ AİLESİNİN TÖRENE GELEMEYİŞİ

Shokrullah, okul birincisi olduğunu geçen hafta cuma yapılan mezuniyet töreninden yalnızca üç gün önce öğrenmiş. Duygularını, “Hayatımın en mutlu anlarından biriydi...” diye anlatıyor. Tek üzüntüsü ailesinin törene gelememesi olmuş. Peki bundan sonra ne yapacak? Programı yoğun. Yazı Japonya’da bir deprem araştırma projesinde çalışarak geçirecek. Sonrasıyla ilgili planlarını şöyle anlatıyor: “Yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Güncel araştırmalarda da çalışmak istiyorum. Türkiye’deki üniversitelerde iyi araştırma imkanları var. Afganistan’da böyle bir imkan yok. Herkes için en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Hem kendi ülkem hem insanlar hem bilim dünyası için çalışacağım.” 

HERKES MECBUREN YURTDIŞINA GİDİYOR


Shokrullah Sorosh, ülkesi Afganistan’dan Türkiye’ye gelen mültecilerle ilgili düşüncelerini de şöyle anlatıyor: “Nazi Almanyası döneminde de pek çok Alman profesör Türkiye’ye göç etmişti. O yüzden göçü normal karşılıyorum. 

Kimse bu duruma düşmek istemez. Herkes mecburen yurtdışına gidiyor. Aynı durum Afganistan için de geçerli. Belki oradan profesörler gelmiyor ama normal insanlar burada yaşamak, kendilerini ve ailelerini kurtarmak istiyorlar. Ölmekten kaçan insanlara karşı şeyler söylemeyi anlayamıyorum.” 

İNŞALLAH KARDEŞLERİM DE BURAYA GELECEK

Shokrullah, küçük kız ve erkek kardeşlerine de şimdiden örnek olduğunu anlatıyor: “Bir kardeşim cerrah, diğeri elektrik mühendisi olmak istiyor. İnşallah onlar da buraya gelecek. Bizzat tanıklık etmesek de Afganistan’da patlamalar oluyor. Benim gibi kardeşlerim de ‘Daha iyi bir ortamda olmak istiyoruz’ diyorlar.” 

Hürriyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesindeİstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu yılki okul birincisi Afganistan uyruklu öğrenci Shokrullah Sorosh oldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 3.99 not ortalamasıyla bitiren Sorosh, ailesinin üniversiteye gidebilmiş ilk üyesi.
'YKS'de soru iptali yok''YKS'de soru iptali yok'ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS ile ilgili "Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil." dedi. Özer, uzman ve matbaa personelinin sınav evraklarının hazırlanması için 40 gün kapalı kaldıklarını söyledi.
Veliler kayıt için okul önünde sabahladıVeliler kayıt için okul önünde sabahladıYozgat'ta istedikleri öğretmene çocuklarının ön kaydını yaptırmak isteyen yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu.
YKS'nin birinci oturumu başladıYKS'nin birinci oturumu başladı2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek.
İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi olduİmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi olduAdana’da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden oldu.
Liselere yerleştirmede detaylar belli olduLiselere yerleştirmede detaylar belli olduMilli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.
  • LGS sonuçları açıklandı26 Haziran 2018 Salı 16:27
  • Devamsızlıktan kalanlara müjdeyi bakan verdi!22 Haziran 2018 Cuma 18:32
  • Esra Albayrak: İmam Hatip mezunu olmak önemli bir sorumluluk20 Haziran 2018 Çarşamba 09:31
  • Okul servisinde iğrenç olay!14 Haziran 2018 Perşembe 10:52
  • Okullarda karne heyecanı08 Haziran 2018 Cuma 10:47
  • Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek07 Haziran 2018 Perşembe 08:10
  • Okullar ne zaman açılacak!06 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
  • 'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'06 Haziran 2018 Çarşamba 10:03
  • MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!24 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler17 Mayıs 2018 Perşembe 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri