05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Altın alacaklar dikkat!

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Altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatlarını merak eden yatırımcının heyecanı zirvede. Altında ufak hareketler sürüyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün "çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu" "Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira" soruları ekonomi alanında günü
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!

 

5 Temmuz'da altın fiyatları ne durumda? Altında geçtiğimiz aylara oranla hızlı yükselişi durdu. 5.7.2018 güncel altın fiyatlarına göre altının gramı 188 lira civarında yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

188,87 liradan alınırken, 188,88 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 302,04 liradan alınırken 308,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 602,20'dan alınırken 617,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.258,00 liradan alınıp 1.270,00 liradan alıcı buluyor

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