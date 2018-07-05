05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!

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CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor.
İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!
İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday! İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday! İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!

 

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor. 

Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Pekşen, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğu gizlemiyor.

Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.,

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