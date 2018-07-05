05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

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İnce, "Kurultay yok" diyen Bülent Tezcan'a "Basın önünde konuşmam, seni ararım" diye karşılık verdi.
Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım
Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

24 Haziran seçimlerinin kaybedilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç karşılıklık her geçen gün devam ediyor.

Sabah saatlerinde toplanan ve kurultay yok kararı alan MYK'nın ardından açıklama yapan Tezcan'a Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi.

"KENDİSİNİ ARARIM"

Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a yanıt olarak: "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

İnce kendisine destek veren Aziz Kocaoğlu için de: "Şimdiye kadar 30 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" diye konuştu.

"KURULTAY YOK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan MYK sonrası yaptığı açıklamada kurultay olmadığını belirterek; "MYK, Genel Başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Farklı bir düşünce yoktur. İmza meselesi tüzükte düzenlenmiş bir haktır. Kimsenin tüzükte hakkını kullandı diye bir serzenişi olmaz. Partinin kurultay delegelerinin de partiyi kurultay tartışmaları içine çekme gayreti içinde olmadığını görüyoruz. Kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz"ifadelerine yer vermişti.

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