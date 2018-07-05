Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6090 seviyesinde dengelenirken, euro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,4040'tan, sterlin/TL de yüzde 1 gerileyerek 6,1205'ten işlem görüyor.
Analistler, Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Teknik açıdan dolar/TL’de 4,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 4,70'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ile ABD'de haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.
05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti
Dolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi.
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