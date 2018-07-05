05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 98.972 1.79
  • Altın: 186,082 -1.44
  • Dolar: 4,6112 -1.13
  • Euro: 5,3944 -0.88

Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti

»
Dolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi.
Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti
Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçti


Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün  ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.15  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6090 seviyesinde  dengelenirken, euro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,4040'tan, sterlin/TL de yüzde 1  gerileyerek 6,1205'ten işlem görüyor.
 
Analistler, Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para  birimlerinden pozitif ayrıştığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez  Bankası'nın toplantı tutanaklarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını  ifade etti.
   
Teknik açıdan dolar/TL’de 4,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini,  4,70'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde  Hazine nakit dengesi ile ABD'de haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini  bildirdi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçtiDolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçtiDolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi.
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!Altın fiyatlarını merak eden yatırımcının heyecanı zirvede. Altında ufak hareketler sürüyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün "çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu" "Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira" soruları ekonomi alanında günü
Acı gerçeği OECD raporu ortaya döktüAcı gerçeği OECD raporu ortaya döktü2018 Tarım Raporunu açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ile Türkiye’deki gıda fiyatları arasındaki makasın her geçen yıl biraz daha açıldığını ortaya koydu.
Kurbanlık fiyatları ile ilgili önemli açıklama!Kurbanlık fiyatları ile ilgili önemli açıklama!Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.
Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklamasıŞimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." dedi.
Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değilÇok önemli patates açıklaması! Mümkün değilTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği: - "(Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden getirilen patatesler) Bu patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar Türkiye'ye satıldığı iddiası hem teknik olarak hem de mantıken mümkün değil
  • Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti03 Temmuz 2018 Salı 10:23
  • Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Temmuz 2018 Salı 10:03
  • Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası03 Temmuz 2018 Salı 09:56
  • Vatandaşın bütün borcu siliniyor03 Temmuz 2018 Salı 07:55
  • 4.5 milyona ikinci maaş03 Temmuz 2018 Salı 07:55
  • Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyor03 Temmuz 2018 Salı 07:39
  • Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:51
  • Faizlerde 9,5 yılın zirvesi!02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
  • Rekor kırıldı! Akın akın Türkiye'ye geliyorlar02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:58
  • Ankara'da yoğun ekonomi trafiği02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri