06 Temmuz 2018 Cuma22 Şevval 1439
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İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar

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CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin yapıldığı gece yaşananlardan dolayı partilileri eleştirdi.
İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar
İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar

 

Karacaoğlan köyüne seçim zamanı atılan bir tweet'i çok beğendiği için geldiğini anlatan İnce, "Bu köye gelmek bir vesile oldu. Bu iş burada bitmedi merak etmeyin. Demokrasi böyle bir şeydir. 16 yılın da sonunda herhalde şunu başardık, bu değiştirilebilir, bunu başarabiliriz. Umudumuz var. 41 yılda aşılamayan yüzde 30 barajını 50 günde aştık. Önümüzde 500 gün var, şimdi 50 artı 1'i aşacağız. Bunu başarabiliriz."dedi.

"9 EYLÜL'DE BİR KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ"

Dün Erzurum'da sokakları gezdiğini ilk kez burada yüzde 10 aldıklarını hatırlatan İnce, önlerine koydukları hedefleri başaracak güçte olduklarını söyledi. 

Aldıkları 15 milyon oyu, 30 milyona çıkartacaklarını aktaran İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"9 Eylül'de bir kampanya başlatacağız. Partimizin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. 1 milyon 250 bin daha yeni genç üye kazandıracağız. Bu üyeler 18-35 yaş arası olacak. 35 yaş üstünde olanlar da üye olabilir ama gençlerin sayısını ayrı tutacağız. 1 milyon 250 bin üye daha yaptığımızda 15 milyon oyu, 30 milyon yapmış olacağız. CHP'yi hepimizin partisi yapacağım. 81 milyonun partisi olacak ama hazırlıkları en iyi şekilde yapmak lazım. 'Çalıyorlar şu ilde', çaldırmayacağız. 'Çalıyorlar' diye şikayet olmaz. Sen görevini yaparsan çalamazlar. Hiç oy alamadığımız yerlerde oy oranımızı 2-3 katına çıkarmışız. Güneydoğuda dünyanın oyunu aldık. Başarıyoruz, 30'u geçmiş isek, 40'ı da 50'yi de geçeriz. Ben bu inanıyorum." 

Daha sonra İnce, Kırklareli Belediyesi'nce Yayla Meydanı'nda yaptırılan Atatürk Evi ile Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından İnce, bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

"YENİLDİĞİN ZAMAN KARŞINDAKİNİ KUTLAYACAKSIN"

İnce, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililerle de bir araya geldi.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren İnce, AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, bu seçimin 5 yıl sürmeyeceğini, erken seçimin olacağını savundu. 
24 Haziran günü oyunu Yalova'da kullandıktan sonra Ankara'ya geldiğini hatırlatan İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimi takip ediyoruz, partili arkadaşlarımız var, bilgisayarlarımız var, dev ekran televizyonlar var. Partinin grup başkanvekili var. Meclis başkanvekili var, milletvekilleri var, kardeşlerim, oğlum, herkes orada. Sonuçları takip ediyoruz. 'Çık konuş.' diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5'e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Açıklama yaptık, 'Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap.' dedim. Peki YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. 'İnsanları sokaklara çağırmadın.' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'Gece neden konuşmadı?' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu. Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim ama bir dahakine o beni kutlayacak."

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