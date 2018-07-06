06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Edirne'ye Bulgar akını

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Bulgaristan para birimi Leva’nın TL karşısında değer kazanması, Edirne’de ticareti hareketlendirdi. Otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstile kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaptı, esnafın yüzü güldü.
Edirne'ye Bulgar akını
Edirne'ye Bulgar akını Edirne'ye Bulgar akını Edirne'ye Bulgar akını

BULGARİSTAN para birimi Leva’nın Türk Lirası karşısında değer kazanması, sınır komşusu Edirne’de ticareti hareketlendirdi. Hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapınca, esnafın yüzü güldü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan’dan gelen turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını söyledi.

Bulgaristan para birimi Leva’nın, Türk parasına göre değer kazanması Edirne’de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar Leva’sının 2 lira 80 kuruş, 1 Euro’nun ise 5 lira 45 kuruş olması nedeniyle Bulgaristan’dan gelen turistler, neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya başladı. Önceleri sadece temizlik malzemesi satın alan Bulgarlar, şimdiler kur farkının artmasıyla ürün sepetlerini genişletti.

Bulgar turistlerin gözde alışveriş yerleriyse, cuma günü kurulan halk pazarı ve kentin en büyük AVM’leri oldu. Sabah erken saatlerde Edirne’ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kenti gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi’nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 Euro, ayda bir kez gelenler için 260 Euro’nun altındaki alışverişlerde vergi almıyor. Bunu avantaja çeviren Bulgar turistler, kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar alışveriş yapıyor.

EN GÖZDE ALIŞVERİŞ  NOKTASI, SOSYETE PAZARI
Edirne’de cuma günleri kurulan ve ‘Sosyete Pazarı’ olarak bilinen halk pazarı, Bulgaristan’dan gelenlerin en gözde alışveriş noktası haline geldi. Bulgaristan’dan özel otobüslerle kente gelen Bulgarlar, toptan alışveriş yapıp, ülkelerinde 3 katı fiyatına satıyor.

İstanbul’dan gelerek her hafta cuma pazarında tezgah açan Nurettin Dursun, Bulgaristan’dan gelenlerin iyi alışveriş yaptıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Dursun, “Haftada bir gün İstanbul’dan gelip cuma pazarında ayakkabı satışı yapıyoruz. Bulgaristan’dan gelen çok müşterimiz var. Onlara göre daha cazip geliyor fiyat olarak, çünkü kur farkı var. Onlar pazara geldiğinde iyi satış oluyor. Anlaşabiliyoruz, çoğu, kendini anlatacak kadar Türkçe konuşabiliyor. Boş çıkan Bulgar müşteri olmuyor. Her hafta geliyor, kalabalığın yarısı onlardandır. Herkes memnun” dedi.

Pazarcı esnafından Burcu Kurum da gelen Bulgar turistlerin pazardaki fiyatları çok cazip bulduğunu ifade ederek şunları söyledi: 

“Dört yıldır pazarcılık yapıyorum. Bulgar müşteriler çok, Bulgaristan para birimi Leva, Türk lirasına göre, neredeyse 3 kart değerli durumda. Bir Leva’ya burada 3 liralık alışveriş yapıyorlar. Buradan toptan alıp, kendi ülkelerinde satıyorlar. İyi ki geliyorlar, işimizin bereketi artıyor. Bulgaristan’dan gelenlerin çoğu İngilizce bilmiyor, biz Bulgarca öğrenmeye başladık. Pazardan perdesinden, terliğine, iç çamaşırına, ayakkabısına, kozmetiğine kadar çok geniş yelpazede alışveriş yapıyorlar. Benim 6 liraya sattığım çocuk çamaşırları var. Bunları 6 liraya alıp, kendi ülkelerinde 3 katı fiyatıyla satanlar var. Ama bireysel olarak gelenler, alırken çok karlı alışveriş yapıyorlar. Onların ilgisinden memnunuz.” Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için gelen Güler Mustafa da, Edirne’yi çok sevdiklerini, alışveriş yapmak için neredeyse her gün gelenler olduğunu söyledi. Edirne’de Bulgarların kaliteli ürünleri ucuza aldığını ve bu nedenle ilginin arttığını kaydeden Mustafa, “Her hafta Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için geliyoruz. Pazar çok uygun, kaliteli, marka kıyafetler de var” şeklinde konuştu.

‘KİŞİ BAŞI 100 EURO  ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR’
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, kur farkı nedeniyle Bulgar turistlerin Edirne’ye olan ilgisinin sürdüğünü söyledi. Gelen turistlerle ilgili bir araştırma yaptıklarını anlatan Zıpkınkurt, turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını belirterek, “Son günlerde Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen çok turist alıyoruz. Kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünlerde çeşitlilik gelişti. Eskiden sadece pazardan alışveriş yapıyorlardı, tekstilden inşaat malzemelerine kadar ilimizden temine ediyorlar. Bu da şehrimize ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor.

Milli Gazete

 

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