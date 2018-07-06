06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 34°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 98.618 -0.48
  • Altın: 185,770 0.01
  • Dolar: 4,6011 0.40
  • Euro: 5,3853 0.46

Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklar

»
Irak'ın tavuk ihracatında vergiyi yüzde 10'dan yüzde 50'ye çekmesine Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit'ten çarpıcı bir yorum geldi.
Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklar
Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklar Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklar Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklar

 

Girit, yaptığı açıklamada, kanatlı eti ve yumurta sektöründe ihracatın oldukça iyi gittiğini, miktar bazında yüzde 17 artış görüldüğünü ancak birim fiyatlardaki gerileme nedeniyle değer bazında artışın bu seviyenin gerisinde kaldığını belirtti.

Sektörün ihracatının yüzde 80-85'inin Irak'a yapıldığına işaret eden Girit, Irak'ın, yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayiyi geliştirme anlayışı çerçevesinde 5 Ağustos'tan itibaren tavuk ürünlerinden aldığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükselteceği yönünde açıklamalarda bulunulduğunu hatırlattı.

PAZARLIK MALZEMESİ

Irak'tan gelen bu açıklamanın sektörde şaşkınlığa neden olduğunu dile getiren Girit, şöyle devam etti:

"Ek gümrük vergisi açıklaması bana göre bir karar değil, proje. Bunu çok uygulanabilir bulmuyorum. Irak'ın piliç eti üretimi oldukça düşük. Gümrük vergisini ithalatçı verir ama bedelini halk öder. Bu karar Irak'ta halkın daha yüksek fiyatla piliç eti yemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz mantığa ters. Bunun perde arkasında başka bir şey var. Koz olarak kullanılmak üzere ortaya atılan bir pazarlık malzemesi olduğunu düşünüyorum."

Girit, karara gerekçe olarak gösterilen yerli sanayiyi geliştirme konusunda Irak'ta başlatılmış bir program ya da verilen bir destek duymadıklarını da ifade etti.

JAPONYA PRESTİJ PAZAR

Yumurta tarafında ise herhangi bir sıkıntı gözükmediğini, yine Irak ağırlıklı olmak üzere ihracatta artışın devam etmesini beklediklerini anlatan Girit, kanatlı eti sektörü açısından Japonya'ya ihracatın başlamasının dikkate değer olduğuna işaret etti.

Japonya'nın kanatlı eti ihracatı yaptıkları en yüksek standarda sahip ülke olduğunu anlatan Girit, "Japonya bizim için prestij bir pazar ancak bu ülkeye ihracatın artması için sürece ihtiyaç var. Siparişler devam ediyor. Henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil ama sabır isteyen bir pazar."diye konuştu.

KANATLI ETİNDE ORTADOĞU, SAKATATTA UZAKDOĞU

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin kanatlı eti ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yıla göre miktar bazında yüzde 17 artışla 213 bin 652 tona, değer bazında ise yüzde 11 artışla 254 milyon 215 bin dolara ulaştı. İhracatta ilk sırayı 136 milyon dolarla Irak aldı. Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ette, Hong Kong, Vietnam ve Tayvan ise sakatatta ön plana çıkan pazarlar oldu.

Yumurtada ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 208 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde ihracatın önemli bölümü Irak'a yapılırken Azerbaycan, Libya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan en fazla yumurta gönderilen ülkeler arasında yer aldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklarPerde arkası ortaya çıktı! Türkiye'ye koz olarak kullanacaklarIrak'ın tavuk ihracatında vergiyi yüzde 10'dan yüzde 50'ye çekmesine Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit'ten çarpıcı bir yorum geldi.
Edirne'ye Bulgar akınıEdirne'ye Bulgar akınıBulgaristan para birimi Leva’nın TL karşısında değer kazanması, Edirne’de ticareti hareketlendirdi. Otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstile kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaptı, esnafın yüzü güldü.
Devlet bankalarında 'ortak ATM' dönemiDevlet bankalarında 'ortak ATM' dönemiZiraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini işlem limitleri dâhilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.
Dolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçtiDolar, kritik açıklama öncesi düşüşe geçtiDolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi.
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!Altın fiyatlarını merak eden yatırımcının heyecanı zirvede. Altında ufak hareketler sürüyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün "çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu" "Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira" soruları ekonomi alanında günü
Acı gerçeği OECD raporu ortaya döktüAcı gerçeği OECD raporu ortaya döktü2018 Tarım Raporunu açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ile Türkiye’deki gıda fiyatları arasındaki makasın her geçen yıl biraz daha açıldığını ortaya koydu.
  • Kurbanlık fiyatları ile ilgili önemli açıklama!04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
  • Şimşek'ten cari acık ve enflasyon açıklaması04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56
  • Çok önemli patates açıklaması! Mümkün değil03 Temmuz 2018 Salı 15:11
  • Yıllık enflasyon yüzde 15,39 olarak gerçekleşti03 Temmuz 2018 Salı 10:23
  • Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Temmuz 2018 Salı 10:03
  • Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası03 Temmuz 2018 Salı 09:56
  • Vatandaşın bütün borcu siliniyor03 Temmuz 2018 Salı 07:55
  • 4.5 milyona ikinci maaş03 Temmuz 2018 Salı 07:55
  • Türk otomotiv şirketi ABD`li firmaya satılıyor03 Temmuz 2018 Salı 07:39
  • Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri