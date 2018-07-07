Erdoğan sinyali verdi! Ekonomide yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin büyüme hikâyesi güçlenirken, iş dünyasının ve piyasanın gözü yeni ekonomi yönetimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinenin partili olmayan bakanlardan oluşacağını açıklarken, ekonomi vitrininde de yeni ve güçlü yüzler yer alacak. Ekonomi yönetiminde finans sektörü, iş dünyası, sivil örgütler, özel sektörde başarılı çalışmalara imza atan yöneticiler, teknokratlar görev alacak. Mevcut ekonomi yönetimindeki bazı isimlerin de başkanlık, kurullar ve ofislerde görevlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMIYE İVME KATACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yemin ederek göreve başlamasının ardından yeni sistem de resmi olarak yaşama geçmiş olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni sistemin ekonomiye ivme katacağını belirterek, "Belirsizlikleri ortadan kaldırıyor, öngörülebilirliği artırıyor. Karar alma süreçlerinin hızlanması her alanda hissedilecek" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı koltuklarına partili olmayan isimler gelirken bu bakanların başında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olacak.
İŞLEYİŞ HIZLANDIRILACAK
Faize değil üretime dayanan yeni ekonomi modeli kapsamında güçlü ekonominin önündeki kurumlar da ayıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer işleri yapan kurumların birleştirilerek, işlevsiz kalan kurumları tasfiye edilerek devletin işleyişinin hızlandırılacağını, etkin hâle getirileceğini söyledi. Bu kapsamda sayısı 65'i geçen kurulların büyük bölümü de kapatılacak.
AJANDAYI OMUZLAYACAK
Yeni dönemde ekonomik istikrar ve mali piyasalarda kontrolün devamı için uyumlu yönetim anlayışı ön plana çıkacak. Ekonomi yönetimi, reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırımlara, kalkınmaya ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara odaklanacak. Enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek.
BÜROKRASİYE KARARNAME
Yemin töreni öncesi idari değişiklikler ve uyum sürecine ilişkin kararnameler yayımlanırken, üst düzey yönetime ilişkin esas ve usulleri belirleyen kararname üzerinde de çalışılıyor. Kararnamede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gelecek ve gidecek pozisyonlar, görevler net bir şekilde ortaya konulacak. Yeni kabinede ekonomi, üretim, ihracata dönük reformları omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen, üreticiyi tanıyan isimlere yer verilmesi bekleniyor.
07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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Erdoğan sinyali verdi! Ekonomide yeni dönem
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