07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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İnce cephesi harekete geçti

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İnce cephesi harekete geçti
CHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını açıklamasının ardından zirveye çıkan parti içi tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnce kanadının pazartesi günü delegeden imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.
İnce cephesi harekete geçti İnce cephesi harekete geçti İnce cephesi harekete geçti

 

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarında gözler, Muharrem İnce’nin kurultay için gerekli olan yaklaşık 630 delege imzasına ulaşıp ulaşmayacağına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrılarına kapıyı kapatması üzerine delegelerle temasa geçerek “taahhüt” alan İnce kanadının, resmi imza sürecini pazartesi başlatacağı öğrenildi. 

Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminin tam desteğini alarak kurultay taleplerine kapıyı kapatması sonrasında İnce cephesinin seçimli bir kurultay toplayabilmesi için gerekli olan delege imzası sayısına ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. Süreç boyunca, çok sayıda belediye, il, ilçe başkanı ile kurultay delegelerinden İnce ve Kılıçdaroğlu’na ayrı ayrı destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kurultay delegelerinin bir bölümü ise şu ana kadar hangi tarafta olduğunu açıklamaktan çekiniyor.

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapmayacağını açıklamasının ardından delegelere temasa geçerek, İnce’ye destek vereceklerine dair “taahhüt” alan muhalefet cephesi, İnce’nin Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. İnce’nin yakın ekibi ile bazı eski milletvekilleri, hukukçular ve partililerin faaliyet gösterdiği ofiste, ülke genelindeki delegeler tek tek telefonla aranarak, ikna edilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede, resmi imza toplama sürecinin ise pazartesi başlayacağı öğrenildi. CHP Tüzüğü’ne göre, imza sürecinin 15 gün içinde tamamlaması, bu durumda imzaların en geç 23 Temmuz’da parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kılıçdaroğlu’nun partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor. İnce’nin yakın ekibinden isimler, şu ana kadar 500’ü aşkın delegenin İnce’ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa sürede içinde toplanacağını iddia ediyor.

‘TOPLAYAMAZLAR’

Genel merkez yönetimi ise İnce kanadının gerekli 630 imza sayısına ulaşamayacağını, delegelerin büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu savunuyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları yaptıkları değerlendirmelerde, “İnce ekibinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu ancak beklediklerini bulamadıklarını” ifade ediyor. Bunun yanında, genel merkez yönetiminin de bir çalışma yürüterek kurultay delegeleriyle temas halinde olduğu ve Kılıçdaroğlu’na destek istediği belirtiliyor.

Şubatta yapılan 36. Olağan Kurultay’a göre hesaplanan bin 266 delege sayısı, CHP’nin 24 Haziran’da 146 milletvekili çıkarması sonucunda değişti. Buna göre delege sayısı yeni dönemde bin 260 oldu. Böylece, seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun yani 630 delegenin noter onaylı imzası gerekecek.

‘İMZA TOPLANAMAZSA BU MESELE BİTER’

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, dün NTV’de katıldığı programda kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, “Tartışma belki bir kaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Çünkü genel başkan, genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Genel başkanın gündeminde yok, PM’de de böyle bir irade yok. Şimdi ortada tek bir seçenek imzayla bir kurultay çağrısı. Fiilen ben onu da mümkün görmüyorum ama delegenin takdiridir. Bunlar geçer. Özel bir gerginlik yok. Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur çözülür, imza toplanmazsa bu mesele biter herkes yerel seçimlere hazırlanır” dedi.

‘KAVGA YOK, DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI ESİYOR’

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin olarak “Değişim rüzgârları eserse rüzgârların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgârların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP’de kavga yok, gürültü yok. CHP’de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur, diye düşünüyorum” dedi.

İnce, memleketi Yalova’ya gelerek, Kubbeli Camii’nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütleri ile CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. İnce “Türkiye’yi yöneten Erdoğan. İstihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum ama yüreği varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor, açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın” diye konuştu.

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