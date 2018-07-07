07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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Keçibank vurgunu

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Keçibank vurgunu
Çiftlikbank, Turcoin, Anadolufarm gibi piramit satış sistemlerine dair soruşturmaların yankısı devam ederken, benzer bir sistemin mağdurlarının 4 yıldır hukuk mücadelesi yürüttüğü ortaya çıktı.
Keçibank vurgunu Keçibank vurgunu Keçibank vurgunu

 

Keçibank adlı organizasyon tarafından mağdur edildiğini belirten 50 kişi 2014 yılından beri hukuk mücadelesi yürütüyor. Maliye Bakanlığı'ndan ayrılan eski Hesap Uzmanı Orhan İyiler, 'Bize cins keçi diye normal keçi sattılar, sonra da ortadan kayboldular' diyerek diğer mağdurlarla birlikte yaşadıklarını anlattı. 

'KEÇİ SÖZLEŞMESİ'

Suç duyurusu dilekçesine göre İyiler; televizyonda gördüğü reklamlar üzerine 'Keçibank' adlı organizasyon ile 2014'te 300 adet, çok süt veren özel 'Sanaen' cinsi keçi almak için anlaştı. Sözleşmeye göre alınan bu keçiler yine Keçibank'a kiralanacak ve Keçibank da sütünü alacağı bu keçiler için kira ödeyecekti. 4 yılı kapsayan bu sözleşme uyarınca keçilerin bütün bakımını da Keçibank üstlenecekti. İyiler, 2 ay Keçibank'tan ödeme aldı. Bir süre sonra da ödemeler kesildi. İyiler'e sözleşmede değişiklik yapma teklifi yapıldı. Ancak İyiler bu teklifi kabul etmeyince, Keçibank ihtarname göndererek '300 keçinizi 7 gün içinde gelip alın, yoksa sorumluluk kabul etmeyiz' dedi.

Keçibank'ın 26 Eylül'de gönderdiği bu ihtarnameden İyiler, yaklaşık bir ay sonra 20 Ekim'de haberdar oldu. İyiler delil tespiti için mahkemeye başvurdu. Keçibank'ın avukatı mahkemede 300 keçinin telef olduğunu söyleyerek, teslim edilecek herhangi bir havyanın olmadığını beyan etti. İyiler, bunun üzerine avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu. Keçibank sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

'ÇİFTLİKBANK'IN ATASI'

Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na bir yazı yazdı. Yazıda başından geçen olayları anlatan İyiler yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Adı geçen şirket Ankara merkezli, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kiralık arazi üzerine kurduğu keçi çiftliği ile gazetelere ilan vererek ve bazı televizyon kanallarında mülakat yaparak çok sayıda yatırımcıyı ikna etmiş ve aralarında bulunduğu 50'den fazla yatırımcıyı aldatıp 12 milyondan fazla parayla sırra kadem basmıştır.

Gazete ilanlarında ve TV röportajlarında Keçibank tabirini kullanmış, iştirakçilere 13 binden fazla Saanen cinsi dişi keçi satmış ve yüksek süt verimi vaat ederek yatırımlarını iki yıl içinde karşılayacakları yalanını uydurmuştur. Bu yalana hiçbir yetkiliden yalanlama gelmemiş ve vaatlere kanan insanların 12 milyon liradan fazla parasını buharlaştırmışlardır. Tarım İlçe Müdürlüğü kayıtlarında, satılan 13 binden fazla Saanen cinsi keçiye mukabil sadece 3 bin 500 hayvanın kaydına rastlanmış ve bu hayvanlardan sadece 700 adedinin Saanen cinsi olduğu diğerlerinin karışık ırk ve melez keçiler olduğu, dişi-erkek karışık hayvan popülasyonu oluşturarak çiftliğe gelen yatırımcıları ikna edecek ve kandıracak bir mizansen yarattıkları ve sonra da sırra kadem bastıkları tespit edilmiştir. Çiftlikbank örgütünün gerçek mucidi ve fikir babası bu yapıdır. Keçibank örgütünün de bakanlığınız arşivine girmesini ve teşhir edilmesini arz ederim'

'CİNS KEÇİ DEĞİL; NORMAL KEÇİ'

Orhan İyiler şunları söyledi: 

'Yaklaşık 50 mağdur tespit ettim. Bunların içinde Mülkiyeli olanlar da var, asker de var, Almanya'dan gurbetçi de var. Bize satılan keçiler de cins keçi değilmiş. Melez ırkları bize özel cins diye satmışlar. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kayıtlarında yaptığım incelemede bunu gördüm. 4 yıl önce başlatılan ve halen devam eden soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve mağduriyetlerimizin giderilmesini bekliyoruz. Çiftlik terk edilmiş durumda. Keçibank sorumlularının nerede olduğunu bilmiyoruz ama giden bütün tebligatların, bilinen adreslerinden geri döndüğünü biliyoruz. Bu organizasyon Çiftlikbank'ın da atası... Soruşturmanın ve sürecin takipçisiyiz...'

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