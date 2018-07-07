07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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Bunu yapan işsizlik maaşı alamıyor

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Bunu yapan işsizlik maaşı alamıyor
Çalışanların işten çıkarılma durumunda hakları olan işsizlik maaşını alabilmesi için, son 4 ay kesintisiz çalışıyor olması gerekiyor.
Bunu yapan işsizlik maaşı alamıyor Bunu yapan işsizlik maaşı alamıyor Bunu yapan işsizlik maaşı alamıyor

 

Tüm çalışanların işten çıkarılma durumunda kendisini güvende hissetmesini sağlayan işsizlik maaşını alabilmeleri için, birçok şart bulunuyor.

SON 4 AY İÇERİSİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR OLMAK GEREKİYOR

İşsizlik maaşını alabilmenin en önemli koşullarından biri çalışanın son 120 günde kesintisiz çalışıyor olması. Yani herhangi bir sebeple son 4 ay içerisinde işe giriş-çıkışı yapılan kişiler, işsizlik maaşı alma hakkını kaybediyor.

Diğer bir önemli koşul ise, son 3 yılda 600 gün olan sigorta prim sayısının dolmuş olması gerekiyor.

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