07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

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Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Bilecik'de Emin Çakmak, kavga ettiği arkadaşı Mert Dündar'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgada Çakmak da bıçakla bacağından yaralandı.
Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Arkadaş oldukları belirtilen ayakkabı dükkanı sahibi Emin Çakmak ile oto kiralama işiyle uğraşan Mert Dündar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mert Dündar, bıçakla Emin Çakmak'ı yaraladı. Çakmak da av tüfeğiyle ateş ederek Dündar'ı öldürdü. 

Olayın ardından Emin Çakmak polis merkezine giderek teslim oldu. Bacağından hafif yaralanan Çakmak, polisler tarafından götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Emin Çakmak'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

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