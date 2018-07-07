Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor

Bursa’nın dağ ilçelerinden biri olan Keles’in Menteşe Mahallesi’nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Bahriye Aydın’ın yardımına Keles Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığına bağlı ekipler yetişiyor. Eşinin Kore gazisi olduğunu ve 2 buçuk yıl hasta yattıktan sonra vefat ettiğini anlatan Bahriye Aydın, hiç çocuğu olmadığı için uzun yıllardır yalnız yaşamak zorunda olduğunu ve Allah’tan başka kimsesinin olmadığını dile getirdi. Evinde her türlü temizliğinin yardımlaşma vakfı personeli tarafından yapıldığını anlatan Bahriye Teyze, hayatından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

“Yıkanacak eşyalarım olduğunda yıkayıp getiriyorlar. Temizliğimi yapıyorlar” diyen Bahriye Aydın, “Eşim Kore gazisiydi, 2 buçuk yıl hasta yattıktan sonra vefat etti. Çoluk çocuğum yok. Bir Allah var, bir de ben. Başka kimsem yok. Odun kömürümüz geliyor. Benim pek bir şeye ihtiyacım yok. Kendim idare oluyorum. Ayda 530 TL de para veriyorlar” diye konuştu.



Keles Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Gökmen Demir ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Keles’in dağ yöresi olduğunu ve sürekli göç verdiğine dikkat çeken Demir, "Köylerimizde de genellikle yaşlı vatandaşlarımız var. Çoğu tek başına yaşıyor ve kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumdalar. Şu anda 30 köyümüzde 35 tane vatandaşımıza 3 tane personelimiz ile birlikte hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimiz dönemsel olarak değişmeler oluyor. Yaz sezonunda vatandaşlarımızın halıları yıkanır, camları temizlenir, genel bir bahar temizliği yapılır. Kış sezonunda ise vakıflar tarafından kömürler dağıtılır bizler depolarına yerleştiririz. Odunları kesilir. İhtiyaç duyulması halinde belediyeden destek alınarak boya, badana işlemleri yapılır. Bu hizmetlerimizde karşımıza çıkan özellikle çöp evler söz konusu olabiliyor. Onları da temizliyoruz. Bu bizim 3 yıldır uyguladığımız bir projedir. Belediyemizle birlikte bu sezon 8 çöp evimizi de temizledik. Keles’teki vatandaşlarımıza önümüzdeki dönemde de bu hizmetleri devam ettirmeyi planlıyoruz. Her evimize yaklaşık 15 günde bir giderek temizlik işlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.