07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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"Hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum"

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı”nda konuştu.
"Hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum"

65. Hükümetin Tarım Bakanı giderayak, “Hayvancılığı kurtaracağımız proje bu”diyerek, “Söz konusu projeyle Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken şimdi hayvan ihraç eden ülke durumuna geldi”  değerlendirmesinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Bakanlığa ilk geldiklerinde teşhis için çalışmalara başladıklarını ve hayvan varlığının arttırılması için neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını söyledi.

NÜFUS ARTIYOR, HAYVAN AZALIYOR

Hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM’in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor.”

DİŞİ KOYUNLARIN KESİLMESİNE ÖNLEM

Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesi bazı marketlerin dişi koyun kestireceğine ilişkin duyumlar edindiklerini ve bunu engellemek için bugün gerekli önlemleri aldıklarını aktararak “Biz dişi koyunun kesilmemesi için bu kadar çalışırken sen 100 lira fazla kazanmak adına niye dişi koyunu kestiriyorsun? Biz niye alıyoruz dişi koyunu? Bir ananın kaybolması en azından 7 yavrusunu engellemek demektir”şeklinde konuştu.

İTHALAT DA FİYATLARI DÜŞÜRMEDİ

Kırmızı et fiyatları, son yıllarda bir türlü düşürülemiyor. Bu uğurda çeşitli tedbirler alınırken, hiçbiri beklenen faydayı sağlayamadı. Hayvan sayışı artması bir yana dişi hayvanlar bile süt fiyatları düşük olduğu için kesime götürülüyor. Bakanlık ise çareyi et ithalatında görüyor. İlk başlarda “fiyatları düşürmek” için yapılan ithalat,  daha sonra “fiyatlar aynı kalsın” diye yapılır oldu. Bir zamanların hayvancılık ülkesi Türkiye’de vatandaş, ucuz kıyma ve kuşbaşı satılan 3 zincir market dışında etin yanına yaklaşamıyor.

Millî Gazete

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