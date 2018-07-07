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Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle

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Türkiye enerji yatırımlarıyla, arz güvenliği başta olmak üzere enerji kaynaklarında çeşitliliği de arttırmaya devam ediyor.
Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle
Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle

 

8 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı Trans Anadolu doğalgaz boru hattında ilk fazın 12 Haziran’da açılmasının ardından ilk gaz akışı da 30 Haziranda başladı. Yakın dönemde enerji politikalarında atılım yapan Türkiye, tamamlandığında 31 milyar metreküp doğalgaz kapasitesine ulaşacak TANAP projesiyle küresel güç mücadelesinde büyük bir kazanım elde edecek.

İlk fazı 12 Haziran’da açılan Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) ile Doğu ile Batı arasında yeni bir köprü kuran Türkiye, enerjide merkez ülke konumunu güçlendiriyor. 8 milyar dolarlık yatırım bedeliyle arz güvenliğinin yanında Avrupa’ya doğalgaz taşınmasında da stratejik bir konumda olacak.

İLK GAZ AKIŞI BAŞLADI

TANAP’ta ilk gaz akışının 30 Haziran’da gerçekleşmesiyle Türkiye için yeni ve önemli bir dönemin başladığını ifade eden SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat Lecompte, “Türkiye, eskiden Bakü-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık boru hatları ve Boğazlar ile ham petrol için bir geçiş noktasıydı. Şimdi ise Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınacağı için, Türkiye Avrupa’nın enerji arz güvenliğine bire bir katkıda bulunacak bir ülke haline geldi” açıklamasında bulundu.

TANAP Türkiye topraklarından geçtikten sonra, Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını oluşturan TAP boru hattı ile bütünleşecek. TAP'la birlikte Azerbaycan gazı ilk defa Avrupa pazarlarına ulaşmış olacak.

Lecompte, TANAP’ın, ilk etapta sadece Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından gelen doğalgazı taşıyacağını, gelecekte ise Hazar Denizi’ndeki başka sahalardan ve başka bölgelerden da rahatlıkla doğalgaz taşıyabileceğini belirtti.

İSTİHDAM VE YATIRIMLARI ARTTIRDI

TANAP’ta 10 bin kişinin projenin inşaat, destek hizmetleri boru üretimi ve diğer çeşitli alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak çalıştığını, dolayısıyla son üç yıldır istihdama ciddi bir katkısı olduğunu vurgulayan Lecompte, “Şu ana dek projede 82 milyon adam/saat çalışıldı. Bildiğiniz gibi TANAP’ın inşaat çalışmaları bitmedi, devam ediyor. Eskişehir’e kadar olan kısım tamamlandı ve hizmete girdi, ancak Eskişehir’den İpsala’ya kadar olan, Avrupa’ya gaz taşıyacak olan kısımda çalışmalar devam ediyor”ifadesini kullandı.

Lecompte, TANAP’ın doğrudan yatırım tutarının 8 milyar doları bulduğunu, bunun ülke içindeki katma değerini düşünürsek, ciddi boyutlara ulaştığını, proje inşaatı ile de birçok noktadaki il ve ilçelerdeki yerel şirketlerin önemli boyutlarda ürün ve hizmet sağladığını açıkladı.

FİYATLARA OLUMLU ETKİSİ OLACAK

TANAP projesinin gaz fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını vurgulayan Lecompte, “Gelecekte, başka gaz kaynakları da Türkiye üzerinden geçer ve burada “hub” adı verilen “enerji merkezi” oluşur ise, fiyatlara daha da olumlu etkisi olacaktır” dedi.

'İKİ DEVLET TEK MİLLET' İMZASI

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat Lecompte, son olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin, iki kardeş ülke olarak, enerji alanında geçmişten beri birçok ortak çalışma yaptığını ifade ederek, “TANAP, bunun en güncel örneğidir. SOCAR Türkiye olarak bizim amacımız, “iki devlet, tek millet” ilkesi doğrultusunda, iki ülkenin de refahına ve büyümesine katkıda bulunan dev projeler yapmaktır. Yıllar içinde bu tarz dev enerji projelerini yapmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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