08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde işçi emeklisi Sakine Kılınç (54), 8 ay önce bankadan 15 bin lira kredi çekip, satın aldığı 150 bin Kaliforniya solucanının dışkısıyla evde organik gübre üretmeye başladı.
Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor
Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor

 

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Sakine Kılınç, 8 ay önce Kaliforniya solucanın dışkısıyla organik gübre üretmeye karar verdi. 3 oğlu bulunan Kılınç'a, çocukları karşı çıktı. Çocuklarının karşı çıkmasına rağmen bankadan 15 bin lira ihtiyaç kredisi çeken Kılınç, Gaziantep'ten 150 bin Kaliforniya solucanı satın aldı. Evinde kurduğu havuzda beslediği solucanların dışkısıyla organik gübre üretmeye başlayan Kılınç, çiftçilerden kısa sürede talep gördü. 8 ayda solucan sayısını 6'ya katlanıp 600 bine ulaşınca Kılınç, 2 havuz daha kurdu. 100 metrekarelik evin 3 odasında kurulan 3 havuzda hem solucan, hem de organik gübre satışını arttıran Kılınç'a ilk etapta karşı çıkan oğullarından ortancası Süleyman da ortak oldu. Oğlu ile birlikte organik gübre üreten Kılınç, büyük bir çiftlik açmayı hedefliyor. Kılınç'ın ürettiği organik gübrenin kilosu 5 liradan alıcı bulurken, çiftçiler aynı ürünü mağazalarda 20 liraya kadar artan tutarla satın alabiliyor.

'KARŞI ÇIKIP, DALGA GEÇTİLER'

İşi kurmadan önce oğullarının karşı çıkıp kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Sakine Kılınç, "Ben bu işe başlarken öncelikle eşime danıştım. Eşim bana destek çıktı fakat çocuklarım destek çıkmadı. Hangi çocuğuma sorduysam bir şekilde tiksindi ve 'Yapamazsın, edemezsin, baş edemezsin' dediler. Benimle dalga geçtiler. Ama bin hiç birini dinlemedim. Gittim kredi çektim, işe başvurdum ve işimi kurdum" dedi.

'HEDEFİM BÜYÜTMEK' 

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Kılınç, taleplere karşılık vermek için üretimi daha geniş bir alanda yaparak büyütmeyi hedeflediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şu anda bu işi 100 metrekarelik yerde yapmaktayım ve 3 havuzum var. Ben bu işe 150 bin solucanla başladım ve 8 ay içerisinde 900 bin solucanım var. Sekiz ve dokuzuncu ayda organik gübrem hazır olacak. Bunun faydası hem bahçelere, hem bostanlarda meyve, sebze ağaçlarımıza organik bir gübredir. Bu organik gübre şu anda Türkiyenin birkaç yerinde yapılmaktadır ve ben de Besnide üretmekteyim. İki ay sonra organik gübrem çıkacak ve çitçilerimize sunacağız. Hedefim büyütmek, şirketleşmek ve dış ülkelere ihracat etmek. Tabiki öncelik benim ülkemin çiftçilerine ve benim halkıma ve benim ülkemin çocuklarına yapmak. Benim hedefim budur. Şu anda yaklaşık 30 siparişim var. Oğlumla birlikte yapıyorum. Çünkü sonradan bana destek çıktı. Baktıki bu güzel bir iş, paralı bir iş ve geleceği güzel bir iş. Şu anda büyür yer bulup çiftlik açmayı düşünüyorum."

'ANNEMİZ GÜZEL BİR İŞ KURMUŞ, BİZ FARKINDA DEĞİLDİK'

Sakine Kılınç'ın birlikte çalıştığı ortanca oğlu Süleyman Kılınç ise solucanların doğal beslenmesiyle, gübreye ve ürünü organik hale getirdiğini dile getirerek, "Annem bir iş kurmak istedi. İlk başlarda destekçi olmadık ama sonradan destekçi olduk. Annemiz güzel bir iş kurmuş, biz farkında değildik. Bu hem geleceğimiz için hem de para için, ticaret için, sağlık için. Yaptığımız bu gübre kesinlikle kanserojen madde içermiyor. Üründeki kokuyu ve tadı arttırıyor. Lezzetli oluyor, topraktaki su oranını tutuyor. Ağaca, bostana ve tüm bitkilere faydalıdır. Hem solucan, hem gübre satışı yapıyoruz. Şu anda müşterilerimiz hazır ve gübrelerimizin çıkmasını bekliyorlar. Solucanlarımızın yedikleri doğaldır ve kimyasal madde içermiyor. Şu anda 3 odalı bir evin içerisinde yapıyoruz. Hedefimiz, işimizi daha da büyütmektir" diye konuştu.

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