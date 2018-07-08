08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şarbon hastalığı tespit edilen Hayrettin A.'nın yaşadığı Hasaneyn köyü, bir büyükbaş hayvanda virüs tespit edilince, 15 gün süreyle hayvan giriş çıkışına yasaklandı
Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı
Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı

Hasaneyn köyünde oturan Hayrettin A., mide bulantısı şikayetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde, Hayrettin A.'da şarbon hastalığı tespit edildi. Hayrettin A. hemen karantinaya alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinin bilgilendirdiği İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Hasaneyn köyündeki hayvanlardan numune aldı. Bir büyükbaş hayvanda şarbon virüsü saptanınca, köye hayvan giriş ve çıkışları 15 gün boyunca yasaklandı.
 

Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü'nün tetkiklerinin önümüzdeki hafta boyunca süreceği öğrenildi.

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