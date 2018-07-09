09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 29°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 98.734 -0.37
  • Altın: 184,559 0.02
  • Dolar: 4,5705 -0.27
  • Euro: 5,3672 0.12

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören

»
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

Misafirlere, özel bastırılan "1 Lira" hediye edilecek
Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.

Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.
CHP'den art arda açıklamalarCHP'den art arda açıklamalarİyi Parti'nin CHP ile ittifakına duyuduğu pişmanlığı dile getirmesi, CHP'lileri kızdırdı.
İnce cephesi harekete geçtiİnce cephesi harekete geçtiCHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını açıklamasının ardından zirveye çıkan parti içi tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnce kanadının pazartesi günü delegeden imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.
Türkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali YıldırımTürkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali YıldırımTürkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle "son başbakan" olarak tarihe geçecek.
  • İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar06 Temmuz 2018 Cuma 05:46
  • Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50
  • İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!05 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
  • Karamollaoğlu: Cennet gibi ülkede, cinnet korkusu ile yaşıyoruz05 Temmuz 2018 Perşembe 09:07
  • 'Kabinede yer almam söz konusu değil'05 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
  • YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı05 Temmuz 2018 Perşembe 08:26
  • CHP'li Tezcan'dan kurultay açıklaması05 Temmuz 2018 Perşembe 08:00
  • Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  • Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
  • CHP Kilis İl Başkanı Perker'den kurultay çağrısı04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri