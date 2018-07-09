CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplantının başlangıcında gruptan beklentilerini ifade ettiğini aktaran Özel, "yetkileri elinden alınan, yetkilerinin bir kısmı saraya devredilen, OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından kullanılan, zor durumda bir Meclis bulunduğunu" savundu.

Meclisin itibarını sağlamanın, Meclisi güçlendirmenin, Mecliste güçlü muhalefet yapmanın, özellikle ana muhalefet partisinin görevi olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Dünkü tabloyu çok konuştuk. AK Parti, Cumhurbaşkanı Meclisten ayrıldıktan sonra yeni seçilen Grup Başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı, zaman zaman 17-20 kişinin, en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde, iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclisten bir umutları, Meclis ile ilgili bir tasarrufları yok. Meclisin itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor.

Ana muhalefet partisi olarak, Meclise ilk andan itibaren sonuna kadar sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Dünkü görüntü şuydu; 142 CHP milletvekili, ilk andan son ana kadar orada bulundular. Genel Başkanları oradaydı, bütün oturumu izledik. Mecliste kaç milletvekiline mazbata aldırdığınız, yemin ettirdiğiniz değil salonda kaç milletvekili bulundurabilmeniz önemli. Biz bu Mecliste çatır çatır muhalefet etmeye, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm konularda seçmene verilen sözlerin takipçisi olmaya, vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın yok etmeye, yozlaştırmaya çalıştığı Meclise dirençli bir muhalefetle, yüksek katılımla inançlı şekilde sahip çıkacağız. Kimse Meclisten umudunu kesmesin. Çünkü bu Meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu ne de Erdoğan kapatabilir. Halk kendi Meclisine sahip çıkan ile kendi Meclisini görmezden geleni ayıracaktır. "

Meclis Başkanı adayı çarşamba günü ilan edilecek

Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin töreninde CHP'nin bulunacağını açıklayan Özel, "Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde, cumhurbaşkanı kim olursa olsun CHP Grubu'nun makama saygı gereği cumhurbaşkanını ayakta karşıladığını" ifade etti.

Özel, bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak."

"Muhalefete muhalefet etme geleneğimiz yok"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, CHP ile ittifakın kendilerine oy kaybettirdiği açıklamasının sorulması üzerine Özel, Özdağ'ın açıklamasının parti içi değerlendirme mi yoksa başka bir siyasi amaçla mı yapıldığını bilmediğini ancak zamanlı bulmadıklarını kaydetti.

Özel, seçim sonuçlarına göre İYİ Parti'nin barajın altında görüldüğünü, CHP ile ittifak olmaması halinde Mecliste yer almayacağını anımsatarak, bu konuda farklı değerlendirmeler yapılabileceğini, ittifakların psikolojik etkilerinin konuşulabileceğini belirtti.

Her partinin kendi içinde bunu değerlendirebileceğini, muhalefete muhalefet etme geleneklerinin bulunmadığını kaydeden Özel, "Aynı ittifakta yer aldığımız bir partiyi eleştirmeyi, farklı değerlendirmeler yapmayı doğru bulmayız." dedi.

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özgür Özel, "Dünya görüşünün bırakın FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmasını, sol görüşlü insanlar olan, ülkenin devrimleriyle özdeşleşen insanlar olan akademisyenlerle bir mücadele, onları sindirmeye yönelik bir adım. OHAL'in adını kaldırıp, cismini sürdürmeye çalışan bu anlayışın Türkiye'ye faydası olmaz." diye konuştu.

Bu arada, TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan ikinci tur oylamada İdare Amirliği için Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, katip üyelikler için Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz seçildi.

Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam milletvekillerine bir yemek vereceği öğrenildi.