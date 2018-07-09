09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 29°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 98.734 -0.37
  • Altın: 184,559 0.02
  • Dolar: 4,5705 -0.27
  • Euro: 5,3672 0.12

CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek

»
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplantının başlangıcında gruptan beklentilerini ifade ettiğini aktaran Özel, "yetkileri elinden alınan, yetkilerinin bir kısmı saraya devredilen, OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından kullanılan, zor durumda bir Meclis bulunduğunu" savundu.

Meclisin itibarını sağlamanın, Meclisi güçlendirmenin, Mecliste güçlü muhalefet yapmanın, özellikle ana muhalefet partisinin görevi olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Dünkü tabloyu çok konuştuk. AK Parti, Cumhurbaşkanı Meclisten ayrıldıktan sonra yeni seçilen Grup Başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı, zaman zaman 17-20 kişinin, en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde, iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclisten bir umutları, Meclis ile ilgili bir tasarrufları yok. Meclisin itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor.

Ana muhalefet partisi olarak, Meclise ilk andan itibaren sonuna kadar sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Dünkü görüntü şuydu; 142 CHP milletvekili, ilk andan son ana kadar orada bulundular. Genel Başkanları oradaydı, bütün oturumu izledik. Mecliste kaç milletvekiline mazbata aldırdığınız, yemin ettirdiğiniz değil salonda kaç milletvekili bulundurabilmeniz önemli. Biz bu Mecliste çatır çatır muhalefet etmeye, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm konularda seçmene verilen sözlerin takipçisi olmaya, vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın yok etmeye, yozlaştırmaya çalıştığı Meclise dirençli bir muhalefetle, yüksek katılımla inançlı şekilde sahip çıkacağız. Kimse Meclisten umudunu kesmesin. Çünkü bu Meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu ne de Erdoğan kapatabilir. Halk kendi Meclisine sahip çıkan ile kendi Meclisini görmezden geleni ayıracaktır. "

Meclis Başkanı adayı çarşamba günü ilan edilecek
Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin töreninde CHP'nin bulunacağını açıklayan Özel, "Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde, cumhurbaşkanı kim olursa olsun CHP Grubu'nun makama saygı gereği cumhurbaşkanını ayakta karşıladığını" ifade etti.

Özel, bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak."

"Muhalefete muhalefet etme geleneğimiz yok"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, CHP ile ittifakın kendilerine oy kaybettirdiği açıklamasının sorulması üzerine Özel, Özdağ'ın açıklamasının parti içi değerlendirme mi yoksa başka bir siyasi amaçla mı yapıldığını bilmediğini ancak zamanlı bulmadıklarını kaydetti.

Özel, seçim sonuçlarına göre İYİ Parti'nin barajın altında görüldüğünü, CHP ile ittifak olmaması halinde Mecliste yer almayacağını anımsatarak, bu konuda farklı değerlendirmeler yapılabileceğini, ittifakların psikolojik etkilerinin konuşulabileceğini belirtti.

Her partinin kendi içinde bunu değerlendirebileceğini, muhalefete muhalefet etme geleneklerinin bulunmadığını kaydeden Özel, "Aynı ittifakta yer aldığımız bir partiyi eleştirmeyi, farklı değerlendirmeler yapmayı doğru bulmayız." dedi.

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özgür Özel, "Dünya görüşünün bırakın FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmasını, sol görüşlü insanlar olan, ülkenin devrimleriyle özdeşleşen insanlar olan akademisyenlerle bir mücadele, onları sindirmeye yönelik bir adım. OHAL'in adını kaldırıp, cismini sürdürmeye çalışan bu anlayışın Türkiye'ye faydası olmaz." diye konuştu.

Bu arada, TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan ikinci tur oylamada İdare Amirliği için Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, katip üyelikler için Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz seçildi.

Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam milletvekillerine bir yemek vereceği öğrenildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.
CHP'den art arda açıklamalarCHP'den art arda açıklamalarİyi Parti'nin CHP ile ittifakına duyuduğu pişmanlığı dile getirmesi, CHP'lileri kızdırdı.
İnce cephesi harekete geçtiİnce cephesi harekete geçtiCHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını açıklamasının ardından zirveye çıkan parti içi tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnce kanadının pazartesi günü delegeden imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.
Türkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali YıldırımTürkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali YıldırımTürkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle "son başbakan" olarak tarihe geçecek.
  • İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar06 Temmuz 2018 Cuma 05:46
  • Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50
  • İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!05 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
  • Karamollaoğlu: Cennet gibi ülkede, cinnet korkusu ile yaşıyoruz05 Temmuz 2018 Perşembe 09:07
  • 'Kabinede yer almam söz konusu değil'05 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
  • YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı05 Temmuz 2018 Perşembe 08:26
  • CHP'li Tezcan'dan kurultay açıklaması05 Temmuz 2018 Perşembe 08:00
  • Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  • Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
  • CHP Kilis İl Başkanı Perker'den kurultay çağrısı04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri