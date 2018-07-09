09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 29°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 98.734 -0.37
  • Altın: 184,559 0.02
  • Dolar: 4,5705 -0.27
  • Euro: 5,3672 0.12

Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda

»
Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine harekete geçti.
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine inceleme başlattı.

Avrupa Tıp Ajansı, Çin'in Linhai bölgesindeki bir ilaç firması tarafından üretilen "valsartan" maddesinde kanserojen tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Tıp Ajansının uyarısının ardından bu ürünlerin Türkiye'de piyasada olup olmadığının belirlenmesi için harekete geçti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından söz konusu üretim tesislerinden ruhsatlı olan ve piyasaya sunulmuş tansiyon ve kalp ilacının bulunup bulunmadığı inceleniyor.

İncelemenin, yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Bakanlık, sonuca göre ilaçların geri çekilmesi için gerekli işlemleri başlatacak.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli Musa Türkiye'de şifa bulacakSuriyeli Musa Türkiye'de şifa bulacakSuriye'nin Soran bölgesinde ailesiyle yaşadığı çadırda çıkan yangında yaralanan 10 yaşındaki Musa El Sarhan, tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmdaBakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmdaSağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine harekete geçti.
Aile Hekimliklerinde doluluk oranı ne, Bakanlık açıkladıAile Hekimliklerinde doluluk oranı ne, Bakanlık açıkladıSağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği hakkında "Ülke genelinde aile hekimliği birimlerinin aile hekimi doluluk oranı yüzde 91,4, aile sağlığı elemanı doluluk oranı ise yüzde 86,5'tir." açıklaması yapıldı.
Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyorErkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor'50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yolla çocuk sahibi olamayabilir'
15 milyon kişi ölebilir!15 milyon kişi ölebilir!Gereğinden fazla ve reçetesiz antibiyotik kullanımı günümüzün ciddi sorunlarından birisi haline geldi.
Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntemDünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntemABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen konferansta, 10 farklı kanser türünün kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı
  • Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:41
  • Kozmetik devinde 'kanser' cezası!Türkiye'de de var25 Mayıs 2018 Cuma 15:00
  • Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek18 Mayıs 2018 Cuma 15:20
  • Baharda göz alerjisine dikkat!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
  • Bizden öğrendiler! Canlı yayınla gösterdiler27 Nisan 2018 Cuma 07:40
  • Karatay uyardı: O besinin alkolden farkı yok!25 Nisan 2018 Çarşamba 20:26
  • Özel hastanelerin yeni oyunu: Kiralık doktor08 Nisan 2018 Pazar 07:49
  • Hacamat tıp fakültelerinde ders oluyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • Çocukları kanserden koruyan 19 besin03 Nisan 2018 Salı 14:40
  • 6 yıl önce uygulanmaya başlanan yasa esnetiliyor! Hastanelerin tümünü kapsıyor03 Nisan 2018 Salı 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri