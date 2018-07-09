09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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IMF'den Tunus'a kredi onayı

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IMF'den Tunus'a kredi onayı
IMF, Tunus'a dört yıllık programı çerçevesindeki 2,9 milyar dolarlık kredinin 249 milyon dolarlık üçüncü taksitini onayladı.
IMF'den Tunus'a kredi onayı IMF'den Tunus'a kredi onayı IMF'den Tunus'a kredi onayı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Tunus'a sağladığı 2,9 milyar dolarlık dolarlık kredinin 249 milyon dolar değerindeki dördüncü taksitini onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, fon yönetim kurulu, Tunus ile 2016 yılında imzaladığı dört yıllık 2,9 milyar dolar değerindeki kredinin 249 milyon dolarlık dördüncü taksitini serbest bıraktı. IMF'nin, Tunus'a bugüne kadar sağladığı kredi miktarının 1 milyar 139 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

IMF'nin açıklamasında, nisan ayında yüzde 7,7 ile 1991'den sonra en yüksek seviyesine ulaşan enflasyona ilişkin "para politikalarının enflasyonu kontrol etmeye odaklanması gerektiği" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Tunus'ta enflasyon, haziran ayında yüzde 7,8'e yükselerek rekor kırarken, Tunus Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranlarını 100 puan artırarak 6,75'e çekmişti.

Bununla birlikte Tunus Dinarı'nın dolar ve avro karşısında yaklaşık yüzde 20'lik değer kaybı, enflasyon üzerindeki baskısını sürdürmüştü.

Tunus hükümetine müjdeler
Öte yandan, 2018'in ilk 6 ayında turizmden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artarak yaklaşık 492 milyon dolar seviyesine ulaşması, kredi derecelendirme kuruluşlarının gözünden kaçmadı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "2015 yılında turistlerin hedef alındığı üç terör saldırısından sonra güvenlik durumunun iyileşmesi, turizm gelirlerinde artış, avro bölgesinden Tunus'a yönelik talep artışı ve büyümeye dayalı bir ekonominin temellerini sağladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, ekonomik büyüme, yüksek istihdam ve refah artışı gibi beklentileri karşılayamadı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kredi koşullarını karşılamak amacıyla, Tunus'un "kemer sıkma" tedbirlerini artıran geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara ve ülke genelinde "hayat pahalılığı protestolarına" neden olmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Tunus hükümeti, 2018 yılında geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılasına oranla yaklaşık yüzde 6'da seyreden bütçe açığını yüzde 4,9'a düşürmeyi hedeflerken, geçen yıl kaydettikleri yüzde 2,3'lük büyümeyi yüzde 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

 

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