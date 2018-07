AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yasalar ortak konsensüsle çıkarılacak. Her alanda her anlamda sıçrama göreceğiz. Bu sıçramaların her alanda halka yansıması olacak” dedi.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, “Girilmeyen ev kalmayacak” sloganıyla her eve misafir olan AK Parti Kadın Kolları’nın Başkanı Lütfiye Selva Çam ile seçim sürecini ve yeni dönemi konuştu.

İşte o yazıdan özet...

- Yeni dönem Türkiye’ye neler kazandıracak?

-Tabii, bizim 16 Nisan’da başlatmış olduğumuz bir süreç oldu. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini gerçekten bütün kadınlar olarak da kapı kapı dolaşıp anlattık. Dedik ki bu sistem aslında bizim için hızlı ulaşılabilen ve koalisyonlardan uzak ve bizi, kalkınma anlamında da Türkiye’yi daha ileri bir noktaya getirebilecek bir sistemdir dedik. Halka bunu çok net bir şekilde anlattık. İşte bürokrasinin daha azaldığı ve istikrarın daha sağlam bir şekilde gidebileceği daha ilk seçimi yaptığınızda, Cumhurbaşkanını seçtiğinizde aslında güvenoyunu halkın verdiği bir bakanların ve hükûmet sisteminin olduğunu, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi olarak anlatmıştık. Bu süreç içerisinde tabii ki halkımızın anladığı kadarıyla da onların güvenini aldık ve daha sonraki süreçte de işte 16 Nisan sonrasında da çalışmalara devam ettik.

- Yeni dönemde Meclise ne görevler düşecek?

-Tabii burada Meclis'in de güçlü olması çok önemli, sadece hükûmetin, başkanın güçlü olmasından ziyade Meclisteki gücün de bakanlara hissettirilmesi gerekecek. Nasıl olacak? Mesela yasama konusunda Meclis çok aktif bir şekilde kanunların çıkarılması noktasında çok aktif bir şekilde görev alacak. Bugün işte önümüze gelen pek çok noktada erken seçim olduğu için gerçekleştiremediğimiz, günümüzün konusu olan bu çocuk istismarıyla ilgili konu. Yani burada artık milletvekilleri ortak bir konsensüsle yasaları çıkartmaya başlayacaklar.

AKTİF VE CİDDİ ÇALIŞTIK

- Kadın Kolları nasıl çalıştı?

-Burada tabii bizlerin ciddi bir çalışması oldu. Gerek kongre sürecimizde, yeniden yapılanmada gerekse milletvekillerinin seçimi konusunda Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın da aktif çalışmaları oldu. Arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştılar ve bizim mahalle teşkilatlarına kadar teşkilatlanmış bir yapı olmamızın da kadınlar açısından kılcal damarlara kadar Türkiye’nin her bir konusu, mahallelerinin içerisindeki sorun veya onların çözümü için de bir çaba harcamamıza sebep oluyor aslında. Birinci ağızdan bize bunlar gelebiliyor. Pek çok noktada biz mesela anket firmalarının yaptığı birtakım anket çalışmalarını değil, kendi içimizde bu çalışmaları yapabiliyoruz.

HIZLI HAREKET KABİLİYETİ

- Yeni sisteme yönelik sahada neler gördünüz, en çok neler soruldu?

-Bu seçimde aslında halkımız her şeyi net bir şekilde gördü: Biz Cumhurbaşkanını seçeceğiz ve ne getirecek bize? Sahada aslında bu hazmedilmiş ve net bir şekilde de soru olarak biz bunu hiç almadık. Kimsenin bir kuşkusu olmadı yani sistem ne getirecek diye. Cumhurbaşkanımızla birlikte aslında onun kuracağı kabineyi de yüzde 52’nin üzerinde bir oyla halk dedi ki ‘Evet, ben bu sisteme güveniyorum, bu sistemde neler olacağını da görmek istiyorum ve başkan olarak da Cumhurbaşkanını görmek istiyorum.’ Bu konuda tereddüdü olmadığını da net bir şekilde ortaya koymuş oldu bu seçimlerde. Bize ne getirecek sistem? Aslında yaşayarak öğrenecek Türkiye bunu ve en başında, çok hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini getirecek. Aradaki engelleri kaldırmış olacak ve bir karar verildiği zaman Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluyla birlikte onun uygulamaya konması için aradaki ara kademelerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Bu tabii ister istemez ekonomik anlamda, kalkınma anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında, turizm anlamında, nereden bakarsanız bakın toplumu ilgilendiren her konuda, aslında halka da yansıması olacak. Çünkü siz birilerini ikna edip bir şekilde bir noktaya getirmek yerine başta Başkanın başkanlığında heyetle birlikte, bakanlarla birlikte hızlı bir karar alma mekanizmasını sağlamış olacaksınız. Türkiye yeni dönemde her alanda, her anlamda bir sıçramayı, bir hızlanmayı görmüş olacak.

GÜÇLÜ BAŞKANIN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK

- Yeni dönemde tecrübenin ne önemi olacak?

-Baktığınızda on altı yıllık tecrübe var, devlette de tecrübenin çok büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir liderin başkanlığında bu yeni sistemin Türkiye için de çok ciddi katkıları olacağını düşünüyorum ben. Özellikle dış politikada, içeride, iç siyasette, kalkınma, ekonomi ve diğer başlıkların tamamında da güçlü bir başkanın, güçlü bir Cumhurbaşkanının, liderin de çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Aslında önümüzdeki süreç yaşanılarak öğrenilecek bir süreç hepimiz için.