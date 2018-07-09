09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 30°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 32°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 99.926 1.21
  • Altın: 184,798 0.15
  • Dolar: 4,5558 -0.32
  • Euro: 5,3613 -0.11

AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak

»
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yasalar ortak konsensüsle çıkarılacak. Her alanda her anlamda sıçrama göreceğiz. Bu sıçramaların her alanda halka yansıması olacak” dedi.
AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak
AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yasalar ortak konsensüsle çıkarılacak. Her alanda her anlamda sıçrama göreceğiz. Bu sıçramaların her alanda halka yansıması olacak” dedi.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, “Girilmeyen ev kalmayacak” sloganıyla her eve misafir olan AK Parti Kadın Kolları’nın Başkanı Lütfiye Selva Çam ile seçim sürecini ve yeni dönemi konuştu.

İşte o yazıdan özet...

- Yeni dönem Türkiye’ye neler kazandıracak?

-Tabii, bizim 16 Nisan’da başlatmış olduğumuz bir süreç oldu. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini gerçekten bütün kadınlar olarak da kapı kapı dolaşıp anlattık. Dedik ki bu sistem aslında bizim için hızlı ulaşılabilen ve koalisyonlardan uzak ve bizi, kalkınma anlamında da Türkiye’yi daha ileri bir noktaya getirebilecek bir sistemdir dedik. Halka bunu çok net bir şekilde anlattık. İşte bürokrasinin daha azaldığı ve istikrarın daha sağlam bir şekilde gidebileceği daha ilk seçimi yaptığınızda, Cumhurbaşkanını seçtiğinizde aslında güvenoyunu halkın verdiği bir bakanların ve hükûmet sisteminin olduğunu, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi olarak anlatmıştık. Bu süreç içerisinde tabii ki halkımızın anladığı kadarıyla da onların güvenini aldık ve daha sonraki süreçte de işte 16 Nisan sonrasında da çalışmalara devam ettik.

- Yeni dönemde Meclise ne görevler düşecek?

-Tabii burada Meclis'in de güçlü olması çok önemli, sadece hükûmetin, başkanın güçlü olmasından ziyade Meclisteki gücün de bakanlara hissettirilmesi gerekecek. Nasıl olacak? Mesela yasama konusunda Meclis çok aktif bir şekilde kanunların çıkarılması noktasında çok aktif bir şekilde görev alacak. Bugün işte önümüze gelen pek çok noktada erken seçim olduğu için gerçekleştiremediğimiz, günümüzün konusu olan bu çocuk istismarıyla ilgili konu. Yani burada artık milletvekilleri ortak bir konsensüsle yasaları çıkartmaya başlayacaklar.

AKTİF VE CİDDİ ÇALIŞTIK

- Kadın Kolları nasıl çalıştı?

-Burada tabii bizlerin ciddi bir çalışması oldu. Gerek kongre sürecimizde, yeniden yapılanmada gerekse milletvekillerinin seçimi konusunda Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın da aktif çalışmaları oldu. Arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştılar ve bizim mahalle teşkilatlarına kadar teşkilatlanmış bir yapı olmamızın da kadınlar açısından kılcal damarlara kadar Türkiye’nin her bir konusu, mahallelerinin içerisindeki sorun veya onların çözümü için de bir çaba harcamamıza sebep oluyor aslında. Birinci ağızdan bize bunlar gelebiliyor. Pek çok noktada biz mesela anket firmalarının yaptığı birtakım anket çalışmalarını değil, kendi içimizde bu çalışmaları yapabiliyoruz.

HIZLI HAREKET KABİLİYETİ

- Yeni sisteme yönelik sahada neler gördünüz, en çok neler soruldu?

-Bu seçimde aslında halkımız her şeyi net bir şekilde gördü: Biz Cumhurbaşkanını seçeceğiz ve ne getirecek bize? Sahada aslında bu hazmedilmiş ve net bir şekilde de soru olarak biz bunu hiç almadık. Kimsenin bir kuşkusu olmadı yani sistem ne getirecek diye. Cumhurbaşkanımızla birlikte aslında onun kuracağı kabineyi de yüzde 52’nin üzerinde bir oyla halk dedi ki ‘Evet, ben bu sisteme güveniyorum, bu sistemde neler olacağını da görmek istiyorum ve başkan olarak da Cumhurbaşkanını görmek istiyorum.’ Bu konuda tereddüdü olmadığını da net bir şekilde ortaya koymuş oldu bu seçimlerde. Bize ne getirecek sistem? Aslında yaşayarak öğrenecek Türkiye bunu ve en başında, çok hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini getirecek. Aradaki engelleri kaldırmış olacak ve bir karar verildiği zaman Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluyla birlikte onun uygulamaya konması için aradaki ara kademelerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Bu tabii ister istemez ekonomik anlamda, kalkınma anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında, turizm anlamında, nereden bakarsanız bakın toplumu ilgilendiren her konuda, aslında halka da yansıması olacak. Çünkü siz birilerini ikna edip bir şekilde bir noktaya getirmek yerine başta Başkanın başkanlığında heyetle birlikte, bakanlarla birlikte hızlı bir karar alma mekanizmasını sağlamış olacaksınız. Türkiye yeni dönemde her alanda, her anlamda bir sıçramayı, bir hızlanmayı görmüş olacak.

GÜÇLÜ BAŞKANIN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK

- Yeni dönemde tecrübenin ne önemi olacak?

-Baktığınızda on altı yıllık tecrübe var, devlette de tecrübenin çok büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir liderin başkanlığında bu yeni sistemin Türkiye için de çok ciddi katkıları olacağını düşünüyorum ben. Özellikle dış politikada, içeride, iç siyasette, kalkınma, ekonomi ve diğer başlıkların tamamında da güçlü bir başkanın, güçlü bir Cumhurbaşkanının, liderin de çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Aslında önümüzdeki süreç yaşanılarak öğrenilecek bir süreç hepimiz için.

luuu.jpeg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacakAK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacakAK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yasalar ortak konsensüsle çıkarılacak. Her alanda her anlamda sıçrama göreceğiz. Bu sıçramaların her alanda halka yansıması olacak” dedi.
Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.
CHP'den art arda açıklamalarCHP'den art arda açıklamalarİyi Parti'nin CHP ile ittifakına duyuduğu pişmanlığı dile getirmesi, CHP'lileri kızdırdı.
İnce cephesi harekete geçtiİnce cephesi harekete geçtiCHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını açıklamasının ardından zirveye çıkan parti içi tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnce kanadının pazartesi günü delegeden imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.
  • Türkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali Yıldırım06 Temmuz 2018 Cuma 09:15
  • İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar06 Temmuz 2018 Cuma 05:46
  • Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50
  • İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!05 Temmuz 2018 Perşembe 11:20
  • Karamollaoğlu: Cennet gibi ülkede, cinnet korkusu ile yaşıyoruz05 Temmuz 2018 Perşembe 09:07
  • 'Kabinede yer almam söz konusu değil'05 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
  • YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı05 Temmuz 2018 Perşembe 08:26
  • CHP'li Tezcan'dan kurultay açıklaması05 Temmuz 2018 Perşembe 08:00
  • Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecek04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
  • Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri