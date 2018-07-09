09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı

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Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı
Çin'in arama motoru Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığı bildirildi.
Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı

Çin'in arama motoru Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığı bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Baidu'nun Üst Yöneticisi Robin Li, bir konferansta yaptığı konuşmada, Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığını belirterek, otonom sürüş platformunun son sürümü Apollo 3.0'la desteklenen sürücüsüz otobüs "Apolong"un Çin'de ve yurt dışında trafiğe çıkabileceğini söyledi.

Robin Li, otobüs üreticisi King Long ile ortaklaşa üretilen sürücüsüz otobüslerin Çin'in birçok kentinde ticari amaçlı olarak da kullanılacağını ifade etti.

Çin'de 2000'de Robin Li tarafından kurulan internet şirketi Baidu, ülkenin Google'ı olarak da biliniyor. Şirket, arama motoru olarak hizmet vermesinin yanı sıra kullanıcılara video ve sosyal paylaşım platformları, e-kitap, çeviri, yemek siparişi gibi çeşitli alt uygulamalar da sunuyor.

Günlük aktif kullanıcı sayısı bir milyarı aşan Baidu'nun Duer adlı yapay zeka destekli sesli asistan uygulaması da bulunuyor. 

Son yıllarda bilişim şirketlerinden otomobil üretici firmalara birçok kuruluş, otonom araç teknolojisi üzerine çalışma yapıyor. Uluslararası rekabetin arttığı bu alanda Baidu'nun yanı sıra araç kiralama şirketi Uber, arama motoru Google ve Apple ön plana çıkıyor.

AA

 

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