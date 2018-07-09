09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!

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Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.
Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!
Herkese Herkese Herkese

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.’in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D'ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

İftira ve şantaj yaptığı iddia edildi

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.’ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ’cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı. Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D'ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

 

İHA

 

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