09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı

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Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı
Gözaltına alınan fuhuş çetesi lideri Manukyan lakaplı kadının 3 çocuğunun bulunduğu, bu çocuklardan ikisinin akademisyen olduğu birinin ise doktor olduğu ortaya çıktı.
Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı

Adana merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan çete lideri 'Manukyan' lakaplı kadının da aralarında bulunduğu 17 şahıs adliyeye sevk edildi. Çete lideri kadına ilk kez 17 yıl önce fuhuştan işlem yapıldığı belirlendi. Liderin 3 çocuğunun bulunduğu bu çocuklardan ikisinin akademisyen olduğu birinin ise doktor olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri 'Manukyan' lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu, çevresindeki şahısların kendisine 'Manukyan' dediğini ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını belirledi. 5 Temmuz günü eş zamanlı olarak 5 ilde 20 adrese yapılan baskında çete liderinin aralarında bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüpheliler sorgulamalarında birbirini suçlarken, 2 zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

17 YIL ÖNCE 'FUHUŞ'TAN SABIKASI VAR

Çete lideri kadına ilk kez 17 yıl önce fuhuştan işlem yapıldığı belirlendi. Liderin 3 çocuğunun bulunduğu bu çocuklardan ikisinin akademisyen olduğu birinin ise doktor olduğu ortaya çıktı. Zanlı kadın ise ifadesinde kimseye fuhuş yaptırmadığını, çete lideri olmadığını ve telefondaki konuşmaların kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca Afife F.'nin gözaltına alınan şahısların hiçbirini tanımadığını da söylediği ileri sürüldü.

İddiaya göre 'Manukyan' lakaplı Afife F.'nin sevgilisi olan M.K. otele gelen kadın müşterileri kandırarak fuhuşa sürüklemeye çalıştığı öğrenildi. Sevgililerin, otele gelen kadın müşterilerin yanına gelip önce onlarla sohbet edip arkadaş olduğu daha sonrada "Çok güzel ve alımlısınız, bu size çok büyük paralar kazandırır" diyerek kandırmaya çalıştığı bu yolla da bir otel müşterisi kadını kandırıp fuhuş yaptırmaya başladığı belirlendi.

Operasyonda gözaltın alınan D.Ü. ve D.Ü.'nün karı koca olduğu F.Ü.'nün de yeğenleri olduğu bu şahıslarında kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürüldü.

Polis fuhuş yapıldığını tespit etmek için Karataş ilçesinde balıkçı kılığına da girdi. Zanlılar deniz kenarına kurulan ve numara verilen kabinlerde fuhuş yaptırdıkları için polis bu kabinlere yakın yerde kayıkla açılarak balık avlıyor numarası yaptı. Polis burada hem balık avlayıp hem de fuhuş yaptıranları tek tek tespit ettiği kaydedildi. 5'i kadın 17 zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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