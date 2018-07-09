09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 32°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 100.425 1.71
  • Altın: 183,387 -0.62
  • Dolar: 4,5126 -1.27
  • Euro: 5,3120 -1.03

Antalya'da taciz protestosunda taciz

»
ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi.
Antalya'da taciz protestosunda taciz
Antalya'da taciz protestosunda taciz Antalya'da taciz protestosunda taciz Antalya'da taciz protestosunda taciz

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Rahim K.'yi (39), sahildeki kalabalığın elinden özel güvenlik güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Rahim K., iddiaya göre, denizde yüzen C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu. Rahim K., "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel gidelim. Antalya'yı gezdiniz mi? Gel beraber çıkalım, sana Antalya'yı gezdireyim" diyerek, kız çocuğunu taciz etti. Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu ailesine anlattı. Aile fertlerinin "Tacizci var" diye bağırmasının ardından Rahim K., kaçmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunanlar, Rahim K.'yi yakalayıp, linç etmeye kalkıştı. Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Rahim K.'den aile, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TACİZİ PROTESTO EDERKEN, TACİZ OLAYINI DUYDULAR

Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla-Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı.

'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir ilimizde daha görüldüBir ilimizde daha görüldüBilimsel adı 'Solifugae' olan ve et yiyen örümcek türü olan 'sarı kız', çevre illerden Bilecik'ten sonra Eskişehir’de de görüldü.
Antalya'da taciz protestosunda tacizAntalya'da taciz protestosunda tacizANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi.
Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.
Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiTren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiTekirdağ'ın Çorlu'da meydana gelen tren faciasında Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel hayatını kaybetti. Baba-oğuldan geriye trendeki fotoğrafları kaldı.
Katil aramaya katılır, aileyle ağlarKatil aramaya katılır, aileyle ağlarTürkiye’nin en önemli adli tıp profesörü Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sevil Atasoy, katillerle ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu: "Katil aramaya katılır, aileyle ağlar..."
'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyorSrebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı orman yolunda, Sırp askerlerin kurduğu pusularda yaralananların yaralarını saran Suljo Cakanovic, gördüklerini unutamıyor.
  • Hattın kontrolü nisanda yapılmış09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  • Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:07
  • Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı08 Temmuz 2018 Pazar 18:00
  • Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor08 Temmuz 2018 Pazar 17:58
  • Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:30
  • Suç makinesi 'tırnakçı' yakalandı06 Temmuz 2018 Cuma 10:16
  • Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemedi05 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
  • Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü05 Temmuz 2018 Perşembe 10:14
  • Taksim'de bir garip turist: Gözaltına alındı05 Temmuz 2018 Perşembe 09:14
  • Eylül'ün babasından yürek burkan karar05 Temmuz 2018 Perşembe 08:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri