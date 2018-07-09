Bir ilimizde daha görüldü

Dünyada 'camel spider' olarak bilinen örümcek, Eskişehir’deki bir kırsal alanda görüldü. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan ve boyları 6-10 santimetre civarında olan ve et ile beslendiği bilinen sarı kız, kurak yerleri seviyor. Avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, akrepler, yılanlar ve hatta küçük olan kuşlar da yer alıyor. Genelde uzmanlar tarafından zehirli olmadığı söylense de, çok güçlü bir çene yapısına sahip olduğu için ısırdığında fazla can yaktığı belirtiliyor. Dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içeriye eti sıvı bir hale getiren madde enjekte ederek avını tüketen örümcek, insanları tehdit olarak algılamadığında ise saldırmıyor. Vatandaşlar tarafından yol kenarında görülen ve yaklaşık 7 santimetre boyutunda olan örümcek, hızlı hareketleri ile dikkat çekiyor.
09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
- Bir ilimizde daha görüldüBahçeli'den tren kazası açıklaması!Antalya'da taciz protestosunda tacizHerkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Mesut Özil'e "açıklama yap" baskısıFenerbahçe İsviçre yolcusuSon bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildiTren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiİki yılda büyük temizlik: 125 bin ihraçAK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:36 Güneş 05:33 Öğle 13:15 İkindi 17:13 Akşam 20:45 Yatsı 22:33
- 32°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 28°C Ağrı
- 32°C Amasya
- 31°C Ankara
- 29°C Antalya
- 31°C Artvin
- 31°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 100.425 1.71
- Altın: 183,387 -0.62
- Dolar: 4,5126 -1.27
- Euro: 5,3120 -1.03
Bir ilimizde daha görüldü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir ilimizde daha görüldüBilimsel adı 'Solifugae' olan ve et yiyen örümcek türü olan 'sarı kız', çevre illerden Bilecik'ten sonra Eskişehir’de de görüldü.
Antalya'da taciz protestosunda tacizANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi.
Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.
Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiTekirdağ'ın Çorlu'da meydana gelen tren faciasında Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel hayatını kaybetti. Baba-oğuldan geriye trendeki fotoğrafları kaldı.
Katil aramaya katılır, aileyle ağlarTürkiye’nin en önemli adli tıp profesörü Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sevil Atasoy, katillerle ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu: "Katil aramaya katılır, aileyle ağlar..."
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.