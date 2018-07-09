09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Bir ilimizde daha görüldü

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Bir ilimizde daha görüldü
Bilimsel adı 'Solifugae' olan ve et yiyen örümcek türü olan 'sarı kız', çevre illerden Bilecik'ten sonra Eskişehir’de de görüldü.
Bir ilimizde daha görüldü Bir ilimizde daha görüldü Bir ilimizde daha görüldü

Dünyada 'camel spider' olarak bilinen örümcek, Eskişehir’deki bir kırsal alanda görüldü. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan ve boyları 6-10 santimetre civarında olan ve et ile beslendiği bilinen sarı kız, kurak yerleri seviyor. Avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, akrepler, yılanlar ve hatta küçük olan kuşlar da yer alıyor. Genelde uzmanlar tarafından zehirli olmadığı söylense de, çok güçlü bir çene yapısına sahip olduğu için ısırdığında fazla can yaktığı belirtiliyor. Dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içeriye eti sıvı bir hale getiren madde enjekte ederek avını tüketen örümcek, insanları tehdit olarak algılamadığında ise saldırmıyor. Vatandaşlar tarafından yol kenarında görülen ve yaklaşık 7 santimetre boyutunda olan örümcek, hızlı hareketleri ile dikkat çekiyor. 

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