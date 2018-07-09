09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı!

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ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi.
Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı!
Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı! Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı! Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Rahim K., iddiaya göre, denizde yüzen C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu. Rahim K., "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel gidelim. Antalya'yı gezdiniz mi? Gel beraber çıkalım, sana Antalya'yı gezdireyim" diyerek, kız çocuğunu taciz etti. Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu ailesine anlattı. Aile fertlerinin "Tacizci var" diye bağırmasının ardından Rahim K., kaçmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunanlar, Rahim K.'yi yakalayıp, linç etmeye kalkıştı. Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Rahim K.'den aile, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TACİZİ PROTESTO EDERKEN, TACİZ OLAYINI DUYDULAR

Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla-Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı.

'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" dedi.

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