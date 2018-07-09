09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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MHP'den Akşener'e suç duyurusu

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MHP'den Akşener'e suç duyurusu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'partimize ve namusumuza dil uzattılar' iddiası üzerine MHP'nin iddiaların açığa çıkarılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
MHP'den Akşener'e suç duyurusu MHP'den Akşener'e suç duyurusu MHP'den Akşener'e suç duyurusu

Ayrıntılar gelecek...

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