Ayrıntılar gelecek...
09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
- Trende yaralanan yolcu, yaşadıklarını anlattıAK Parti'den son dakika açıklamasıBir daireyi 3 kişiye sattı!Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'ya haciz şoku!Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?MHP'den Akşener'e suç duyurusuTren kazasında ölenlerin isimleri belli olduİsrail'den Suudi Arabistan'a uyarı!OHAL kapsamında yeni bir kararname yayımlandı24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:36 Güneş 05:33 Öğle 13:15 İkindi 17:13 Akşam 20:45 Yatsı 22:33
- 34°C Adana
- 37°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 31°C Ağrı
- 33°C Amasya
- 33°C Ankara
- 29°C Antalya
- 34°C Artvin
- 32°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 100.584 1.87
- Altın: 184,169 -0.19
- Dolar: 4,5245 -1.01
- Euro: 5,3298 -0.70
MHP'den Akşener'e suç duyurusu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'den Akşener'e suç duyurusuİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'partimize ve namusumuza dil uzattılar' iddiası üzerine MHP'nin iddiaların açığa çıkarılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacakAK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yasalar ortak konsensüsle çıkarılacak. Her alanda her anlamda sıçrama göreceğiz. Bu sıçramaların her alanda halka yansıması olacak” dedi.
Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenCumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.
CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecekCHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Başkanı adayının çarşamba günü belirleneceğini, o güne kadar değerlendirmenin süreceğini bildirdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.